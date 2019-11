Zorro diventa una donna in una serie tv in sviluppo a NBC

News Serie TV

L'adattamento porta la firma di Alfredo Barrios Jr., già al lavoro nel remake di Magnum P.I.

Uno dei giustizieri più celebri di sempre, l'abile spadaccino Zorro avrà tutt'altre curve nella serie tv che Alfredo Barrios Jr., sceneggiatore già apprezzato in Duro a morire e SIX, sta sviluppando per la rete americana NBC. Questa volta sotto la maschera ci sarà infatti una donna, quindi né Antonio Banderas come al cinema né Duncan Regehr come in tv.

Ambientata nei giorni nostri, la potenziale serie re-immagina in chiave moderna la mitologia di Zorro, qui una coraggiosissima donna che discende da un'antica stirpe di guerrieri e fa di tutto per proteggere gli indifesi nella sua comunica. Barrios Jr. ne scriverà la sceneggiatura e affiancherà Ben Silverman e Howard Owens alla produzione esecutiva.

Protagonista di decine di produzioni, molte delle quali animate, Zorro, identità segreta di Don Diego de la Vega, è stato creato dallo statunitense Johnston McCulley, fancendo la sua prima apparizione nel lontano 1919 nel romanzo breve La maledizione di Capistrano. In tv lo ha interpretato prima il compianto Guy Williams, nella serie in bianco e nero degli anni '50 Zorro. Celebre è anche la versione interpretata da Regehr nell'omonima serie degli anni '90.