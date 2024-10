Zorro: Data di uscita e trailer italiano della nuova serie con Jean Dujardin e Salvatore Ficarra

News Serie TV

Tutti gli episodi della serie saranno disponibili in streaming da dicembre.

Il fascino di Zorro, il vigilante mascherato creato nel lontano 1919 da Johnston McCulley, tornerà a colpire... su Paramount+. Il servizio streaming ha annunciato che tutti gli episodi della serie francese interpretata dal premio Oscar Jean Dujardin (The Artist), il cui cast include anche l'attore italiano Salvatore Ficarra (Incastrati), saranno disponibili dal 6 dicembre. E ai più curiosi o impazienti offre un'anteprima attraverso uno scatenato primo trailer.

Zorro: La trama della nuova serie tv

Creata da Benjamin Charbit e Noé Debré, da loro scritta con Emmanuel Poulain-Arnaud e diretta da Jean-Baptiste Saurel e Emilie Noblet, Zorro inizia il suo racconto nel 1821, quando Don Diego de la Vega diventa sindaco di Los Angeles per migliorare la sua amata città. Tuttavia, questa si trova in difficoltà finanziarie a causa dell'avidità di un uomo d'affari locale, Don Emmanuel, e i poteri di Diego come sindaco non sono sufficienti per combattere l'ingiustizia.

Diego, che non usa la sua identità segreta da 20 anni, non ha altra scelta se non riportare Zorro in vita per il bene comune. Ma dovrà lottare per bilanciare la sua doppia identità di Zorro e di sindaco, mettendo a dura prova il suo matrimonio con Gabriella, che è all'oscuro del suo segreto. Riuscirà a salvare il suo matrimonio e la sua sanità mentale in mezzo al caos?

Oltre a Dujardin e Ficarra, nella serie recitano anche Audrey Dana (L'accusa), André Dussollier (Il favoloso mondo di Amélie), Eric Elmosnino (Mike) e Grégory Gadebois (L'ufficiale e la spia).