Zachary Quinto farà il cattivo nella serie horror NOS4A2

Zachary Quinto torna a recitare in una serie horror, nuovamente nei panni del cattivo, cinque anni dopo la sua interpretazione in American Horror Story. Il nuovo volto di Star Trek si è unito al cast di NOS4A2, adattamento del romanzo omonimo di Joe Hill, del quale AMC (la stessa rete di The Walking Dead) ha ordinato una prima stagione di 10 episodi per il 2019.

NOS4A2 racconta la storia di Vic McQueen (interpretata dall'attrice di Miss Fisher Ashleigh Cummings), una giovane donna con un talento: trovare ciò che è andato perduto. Un dono che sta gradualmente minando la sua sanità mentale, e che la porta a imbattersi in Charlie Manx (Quinto), uno psicopatico sopravvissuto per un centinaio di anni rapendo bambini con la sua Rolls-Royce Wraith targata NOS4A2, drenando le loro anime per mantenersi giovane e lasciando ciò che resta di loro a Christmasland, un villaggio dove ogni giorno è Natale e l'infelicità non è ammessa. Quando Manx rapisce il figlio di Vic vedendo il di lei dono come una minaccia, quest'ultima si ritrova catapultata in un mondo spaventoso nel tentativo disperato di salvarlo.

Quinto raggiunge gli altri membri del cast Olafur Darri Olafsson (Lady Dynamite), Virginia Kull (The Looming Tower), Ebon Moss-Bachrach (The Punisher), Karen Pittman (Luke Cage) e la star di YouTube Jahkara Smith.