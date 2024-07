Young Sherlock di Prime Video dà un volto al suo Moriarty

News Serie TV

La serie tv di Guy Ritchie affida un ruolo chiave all'attore de La Ruota del Tempo Dónal Finn.

Un'altra figura chiave delle storie di Sherlock Holmes ha trovato il suo interprete in Young Sherlock, la nuova serie di Guy Ritchie per Prime Video. Secondo Variety, l'attore de La Ruota del Tempo Dónal Finn si è unito al cast con il ruolo di James Moriarty, il celebre antagonista del personaggio nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle.

Young Sherlock: Tutto quello che sappiamo della serie tv

Scritta da Matthew Parkhill (Deep State, Rogue) basandosi sull'acclamata serie di romanzi Young Sherlock Holmes di Andy Lane, e diretta da Ritchie, Young Sherlock re-immagina Sherlock Holmes come un ragazzo di 19 anni caduto in disgrazia, inesperto, senza filtri e senza un'adeguata formazione. Quando si ritrova coinvolto in un misterioso omicidio all'Università di Oxford che minaccia la sua libertà, Sherlock si cimenta nel suo primo caso in assoluto con una smodata mancanza di disciplina, riuscendo a svelare una cospirazione mondiale che cambierà la sua vita per sempre.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, Hero Fiennes Tiffin (After) interpreterà il ruolo principale. Joseph Fiennes (The Handmaid's Tale) e Natascha McElhone (Halo) lo affiancheranno nei panni dei suoi genitori, Silas e Cordelia, mentre Zine Tseng (Il problema dei 3 corpi) sarà Gulun Shou'an, una principessa cinese che studia all'Università di Oxford ed è abile nelle arti marziali. Inoltre, il premio Oscar Colin Firth (Il discorso del re) ha firmato per il ruolo di Sir Bucephalus Hodge, personaggio i cui dettagli sono tenuti segreti.