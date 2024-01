Young Royals 3: La stagione finale ha finalmente una data, anzi, due

News Serie TV

Gli ultimi 6 episodi del teen drama svedese saranno disponibili in streaming su Netflix a marzo. Ecco quando.

Fan di Young Royals: è il momento di farsi venire il batticuore. Netflix ha annunciato che la terza e ultima stagione del teen drama svedese con Omar Rudberg e Edvin Ryding sarà disponibile in streaming con tutti gli episodi tranne il finale l'11 marzo. E prima di farvi venire le palpitazioni per le ragioni sbagliate, tranquilli: tra i primi cinque episodi e l'ultimo passerà una sola settimana, con il grand finale fissato per il 18 marzo.

Young Royals 3: Cosa ci aspetta nella stagione finale

La stagione finale di Young Royals affronta le conseguenze dell'ammissione pubblica di Wilhelm (Ryding), prossimo erede al trono svedese, di avere una relazione queer e di essere lui il protagonista del fatidico video in cui è in intimità con Simon (Rudberg). Il discorso di Wilhelm alla stampa ha strascichi non solo in tribunale ma anche in tutta la scuola, poiché il prestigioso collegio Hillerska affronta la peggiore crisi della sua storia.

Il principe e Simon sono determinati a stare insieme, ma cosa sono disposti a sacrificare quando si rendono conto che la loro libertà e il loro amore potrebbero essere in contrasto con gli ideali, le tradizioni e le responsabilità reali? Con Rudberg e Ryding negli episodi finali ritroveremo Malte Gårdinger (August), Frida Argento (Sara), Nikita Uggla (Felice), Pernilla August (Regina Kristina), Magnus Roosmann (Duca Ludvig) e Carmen Gloria Pérez (Linda).