Young Royals 2: Il principe Wilhelm diviso tra amore e dovere nel trailer italiano della seconda stagione

News Serie TV

Il teen drama svedese torna con i nuovi episodi su Netflix il 1° novembre.

Inseguire l'amore o rimanere fedele ai propri doveri di principe? Nella seconda stagione di Young Royals, attesa su Netflix il prossimo 1° novembre, il dilemma resta lo stesso ma i rischi che il protagonista è disposto a correre per realizzare pienamente se stesso si moltiplicano. Il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale italiano del nuovo ciclo di episodi, che vi mostriamo qui sotto.





La trama e il cast di Young Royals

Young Royals è un teen drama svedese LGBTQ+ che esplora la vita di un giovane principe in un prestigioso collegio. Diretta da Rojda Sekersöz ed Erika Calmeyer, la serie segue il principe Wilhelm (Edvin Ryding), un ragazzo che, una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali... ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta. Oltre al protagonista Edvin Ryding, nei nuovi episodi torneranno anche Omar Rudberg nel ruolo di Simon, Malte Gårdinger in quello di August, Frida Argento nei panni di Sara e Nikita Uggla come Felice.

Cosa ci aspetta nella seconda stagione: Le anticipazioni

Nel finale della prima stagione, Wilhelm e Simon avevano messo fine alla loro relazione. Il cugino di Wilhelm, August, aveva pubblicato un loro video intimo diventato virale. Simon aveva dovuto affrontare paparazzi mentre la monarchia veniva bombardata da domande sulla sessualità del principe. Wilhelm è stato costretto a negare di essere il ragazzo nel video (poiché si vedeva solo il volto di Simon). Adesso un Simon ferito e con il cuore spezzato, ma ancora fortemente legato a Wilhelm, dovrà imparare a stare accanto a lui ogni giorno tenuto a distanza e condannato a essere per sempre "il ragazzo del video": ma ci riuscirà?