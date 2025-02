XO, Kitty rinnovata per una terza stagione

News Serie TV

La serie tv di Netflix XO, Kitty tornerà in streaming con la terza stagione. L'annuncio con un videomessaggio nel giorno di San Valentino.

Kitty Song Covey avrà ancora tempo per trovare il grande amore e il suo posto nel mondo: Netflix ha rinnovato il teen dramedy XO, Kitty per una terza stagione. Annuncio arrivato ovviamente nel giorno di San Valentino e che, come si può vedere nel video qui di seguito condiviso sui social, la protagonista Anna Cathcart ha accolto nell'unico modo possibile: con enorme entusiasmo.

XO, Kitty tornerà su Netflix con la stagione 3

"Sono così felice di tornare a Seoul per un'altra stagione con il nostro cast e la nostra troupe straordinari. Se pensavate che il primo anno alla KISS avesse portato dramma... aspettate di vedere il resto", ha commentato la showrunner Jessica O'Toole in un comunicato. "So che abbiamo lasciato i fan con un cliffhanger alla fine della seconda stagione, ma posso promettere che la terza varrà l'attesa, incluso il primo episodio estivo - per non parlare di un sacco di romanticismo, amicizia, avventura... e baci. Un sacco di baci".

Spin-off della serie di film To All the Boys I've Loved Before (in Italia meglio conosciuta con il titolo Tutte le volte che ho scritto ti amo), XO, Kitty ha visto la sorella minore di Lara Jean attraversare il mondo per frequentare la Korean Independent School of Seoul (KISS), la stessa dove la sua defunta madre aveva ricevuto una borsa di studio. Qui si è riunita con il suo fidanzato a distanza Dae (Min-yeong Choi), ma la loro relazione non è durata a lungo, sia perché Kitty ha scoperto che lui ha un'altra (finta) fidanzata, Yuri (Gia Kim), sia perché lei stessa alla fine ha sviluppato dei sentimenti per quest'ultima. A complicare la situazione il migliore amico di Dae, Min-Ho (Sang Heon Lee), innamorato a sua volta di Kitty.

Nella seconda stagione, abbiamo visto Kitty e Min-Ho approfondire il loro legame, mentre lui la aiutava nella ricerca della sua famiglia in Corea del Sud. Più i due si sono avvicinati, più Kitty ha ammesso a se stessa di provare dei sentimenti per Min-Ho. Ma invece di confessarli apertamente, la stagione si è conclusa con Kitty che ha chiesto a Min-Ho se potesse accompagnarlo in tournée durante la loro pausa estiva, prima di fare ritorno alla KISS per un nuovo anno scolastico, trovando il suo favore. Parlando di quell'ultima scena, O'Toole ha detto a TVLine che lo scambio Kitty-Min-Ho "significa che vedremo da loro cose che non abbiamo mai visto prima. Significa tutti i tipi di possibilità entusiasmanti. Ma è XO, Kitty. È ispirata al K-drama. Ci sono sempre colpi di scena. Ci sono ragioni reali per cui tutto ciò che accadrà sarà complicato. Ma sarà divertente ed emozionante, qualunque cosa sia".