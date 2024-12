XO, Kitty: Noah Centineo è di nuovo Peter nel trailer ufficiale della stagione 2

News Serie TV

Noah Centineo torna nei panni del suo amato personaggio dopo i film del franchise To All the Boys I've Loved Before.

Colpo di scena nell'universo di To All the Boys I've Loved Before: il trailer ufficiale della seconda stagione di XO, Kitty, in arrivo in streaming su Netflix il 16 gennaio, rivela che Noah Centineo riprenderà uno dei personaggi più amati del franchise, Peter Kavinsky, nel teen dramedy incentrato sulle dis-avventure di Kitty, la sorella minore di Lara Jean, a Seoul. Sarà la prima volta dell'attore nella serie spin-off dopo aver interpretato l'interesse amoroso e poi il fidanzato di Lara Jean in Tutte le volte che ho scritto ti amo, P.S. Ti amo ancora e Tua per sempre.



XO, Kitty 2: Stagione 2 - Il Trailer Ufficiale della Serie Netflix - HD

XO, Kitty: Le anticipazioni della seconda stagione

Sulla scia dei drammi e dei triangoli amorosi del ciclo inaugurale, per la Kitty di Anna Cathcart nulla sarà confortante "come un volto amico da casa". Peter, che si trova in Corea del Sud, ha pronto per lei un discorso di incoraggiamento mentre la giovane Covey affronta un nuovo semestre alla KISS e continua il suo viaggio alla ricerca del suo posto e dell'amore. Single per la prima volta da molto tempo, Kitty è pronta a un nuovo inizio: niente più intromissioni negli affari altrui, niente più drammi. Forse solo qualche appuntamento occasionale (con enfasi su "occasionale"). Tuttavia c'è molto di più di cui dovrà preoccuparsi oltre alla sua vita amorosa: una lettera dal passato della madre la trascina in una folle avventura, mentre nuovi volti alla KISS portano cambiamenti. Tra segreti svelati e legami messi alla prova, Kitty imparerà che la vita, la famiglia e l'amore sono più complicati di quanto avesse immaginato.

Per la showrunner e produttrice esecutiva Jessica O'Toole è stato "fantastico vedere Anna e Noah" di nuovo insieme sul set. "Hanno così tanto amore e rispetto l'una per l'altro e puoi sentirlo nelle loro scene insieme", ha detto O'Toole a Tudum. "Questa stagione di XO, Kitty parla di dove Kitty sta andando, ma anche da dove viene. L'opportunità di coinvolgere Peter Kavinsky in quel viaggio è stata davvero emozionante. Non vedo l'ora che i fan vedano Peter interagire con alcuni dei loro personaggi preferiti di XO, Kitty e tutte le altre succose sorprese che abbiamo in serbo, inclusi alcuni grandi momenti che i fan stavano aspettando". Centineo, che a gennaio sarà su Netflix anche con la stagione 2 di The Recruit, ha aggiunto che tornare nell'universo di To All the Boys I've Loved Before è stato "una vera gioia. Spero che il nostro incredibile pubblico si diverta nel rivedere Peter tanto quanto è piaciuto a me".