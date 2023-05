XO, Kitty, lo spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo ci aggiorna su Lara Jean e Peter: Stanno ancora insieme?

News Serie TV

La nuova serie, con Anna Cathcart di nuovo nei panni di Kitty, è disponibile in streaming su Netflix.

Da pochi giorni è disponibile in streaming su Netflix XO, Kitty, una nuova serie di formazione ambientata nell'universo di To All the Boys, i film di successo - primo dei quali Tutte le volte che ho scritto ti amo - basati sulla trilogia omonima della scrittrice Jenny Han. Di fatto uno spin-off che si sviluppa dopo le vicende del terzo e ultimo film, il dramedy romantico si concentra su Kitty Song Covey, la sorella minore di Lara Jean, interpreta nuovamente da Anna Cathcart, e segue i suoi tentativi di coronare il proprio sogno d'amore dopo il lieto fine tra Lara Jean e Peter, i personaggi interpretati da Lana Condor e Noah Centineo. Mentre seguiamo le nuove avventure di Kitty in Corea del Sud, XO, Kitty non manca di aggiornare i fan del franchise sulla coppia di innamorati che l'ha preceduta: Lara Jean e Peter stanno ancora insieme?

XO, Kitty ci aggiorna su Lara Jean e Peter: Stanno ancora insieme?

In XO, Kitty, la protagonista, un'adolescente convinta di conoscere tutto quello che c'è da sapere sull'amore, vola a Seoul per frequentare la stessa scuola della sua defunta madre e, soprattutto, per riunirsi con la sua cotta - Dae (ora interpretato da Choi Min-young), conosciuto durante una vacanza con la sua famiglia in Corea del Sud. Si rende conto, tuttavia, che le relazioni sono molto più complicate quando ad essere in gioco è il tuo cuore quando scopre che Dae sta frequentando un'altra ragazza.

Nel terzo episodio, intitolato KISS, Kitty parla di Lara Jean e Peter a Q (Anthony Keyvan) mentre cerca di convincere il suo nuovo amico che la relazione di Dae con Yuri (Gia Kim) è probabilmente una finzione. "So di che cosa parlo", dice Kitty a un Q non del tutto convinto. "Fidati di me", continua "la Stolker di Portland". "Mia sorella, Lara Jean, era fidanzata per finta con Peter, ed è stata per colpa mia. Ma poi si sono messi insieme e stanno ancora insieme". I fan della coppia possono tirare un sospiro di sollievo, dunque. Nel terzo film, Tua per sempre, la loro relazione è stata messa alla prova quando Lara Jean ha deciso di frequentare la New York University dopo essere stata respinta dalla Stanford, dove sarebbe andato Peter. Sebbene quest'ultimo avesse delle riserve su una storia d'amore a distanza, i due si sono promessi (con tanto di contratto!) di continuare ad amarsi nonostante i molti chilometri tra loro.

Né Lana Condor né Noah Centineo, purtroppo, appaiono nello spin-off. Non lo fa neppure Margot (Janel Parrish), l'altra sorella Covey, che studia a Londra. A proposito di questo, Jenny Han, che è anche l'ideatrice di XO, Kitty, ha spiegato: "Abbiamo amato così profondamente Lara Jean e la sua storia. Quindi, è sembrato che il regalo più grande da fare a Kitty fosse quello di lasciare che il suo personaggio partisse da solo e non metterlo all'ombra di nessuna delle sue sorelle... Siamo tutti entusiasti di vedere Anna prendere il centro della scena e continuare la storia di Kitty".