XO, Kitty: Il trailer ufficiale della serie spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo

News Serie TV

Il 10 episodi della serie tv che espande il franchise To All the Boys saranno disponibili in streaming su Netflix dal 18 maggio.

Ora che Lara Jean ha avuto il suo vissero felici e contenti, tocca a Kitty, la sua sorellina, avere la sua grande storia d'amore. Dal 18 maggio sarà disponibile su Netflix la nuova XO, Kitty, serie spin-off del franchise di successo To All the Boys, che include già i film Tutte le volte che ho scritto ti amo, P.S. Ti amo ancora e Tua per sempre incentrati appunto sul personaggio interpretato da Lana Condor e sulla sua cotta per il Peter di Noah Centineo. Come ricorderete, anche Kitty aveva visto il suo cuore battere per un ragazzo, a un certo punto, ed è da lì che riparte il racconto della sua storia. Tuttavia, come mostra il trailer ufficiale, l'amore non è mai una cosa semplice.





XO, Kitty: La trama e il cast della nuova serie tv

XO, Kitty espande l'universo di To All the Boys (basato sull'omonima trilogia di successo della scrittrice statunitense Jenny Han) seguendo la Kitty Song Covey di Anna Cathcart, un'adolescente convinta di conoscere tutto quello che c'è da sapere sull'amore, raggiungere l'altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo fidanzato a distanza Dae (ora interpretato da Minyeong Choi). Nel terzo film, i due si erano conosciuti durante una vacanza di famiglia in Corea del Sud. Ammessa alla Korean Independent School of Seoul (KISS), la stessa frequentata da sua madre, Kitty non vede l'ora di fare una sorpresa a Dae, ma si rende conto velocemente che le relazioni sono molto più complicate quando ad essere in gioco è il tuo cuore. In altre parole, Dae sta frequentando un'altra ragazza.

XO, Kitty riporta John Corbett nei panni di Dan, il padre di Kitty, e Sarayu Blue in quelli della sua dolce metà ed ex vicina di casa Trina. A loro si aggiungono Gia Kim (interprete di Yuri), Sang Heon Lee (Min Ho), Anthony Keyvan (Q), Peter Thurnwald (Alex), Yunjin Kim (Jina), Michael K Lee (Professor Lee), Jocelyn Shelfo (Madison) e Regan Aliyah (Juliana).