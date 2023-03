XO, Kitty: Data e primo sguardo alla serie spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming su Netflix a maggio.

Con Netflix, si sa, non ci si annoia mai. Anche quando si tratta di annunci e clip sulle novità in arrivo. Il servizio streaming ha appena annunciato che XO, Kitty, la serie che espande il popolare franchise To All the Boys, il quale include già il film di successo del 2018 Tutte le volte che ho scritto ti amo e i due sequel P.S. Ti amo ancora e Tua per sempre, sarà disponibile dal 18 maggio. La piattaforma ne ha diffuso anche una clip di anteprima.

La trama e il cast di XO, Kitty

XO, Kitty espande l'universo di To All the Boys (basato sull'omonima trilogia di successo della scrittrice statunitense Jenny Han) con una storia nuova. Seguiamo Kitty Song Covey, un'adolescente convinta di conoscere tutto quello che c'è da sapere sull'amore, dopo averla vista innamorarsi di un ragazzo conosciuto durante una vacanza di famiglia in Corea del Sud nel terzo film, ragazzo che poi aveva continuato a sentire tramite messaggi. Quando raggiungere l'altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo fidanzato a distanza, Kitty si rende conto velocemente che le relazioni sono molto più complicate quando ad essere in gioco è il tuo cuore.

"So quando due persone sono fatte l'una per l'altra", dice la protagonista nella clip mostrando una presentazione che inizia con una foto di sua sorella Lara Jean e del suo fidanzato Peter, i protagonisti di Tutte le volte che ho scritto ti amo che lei ha fatto in modo che stiano insieme. Ricorda anche a suo padre che è stata lei a orchestrare la sua relazione con la loro ex vicina di casa, Trina. E scopriamo che ha fatto domanda per il college e che ha ottenuto la stessa borsa di studio ricevuta un tempo da sua madre. È convinta che questo sia un segno del destino, ma cosa ne pensa Dan?

XO, Kitty riporta Anna Cathcart nei panni di Kitty, John Corbett in quelli di suo padre Dan e Sarayu Blue di Trina. Dae, il fidanzato di Kitty, ha ora il volto di Minyeong Choi. Il resto del cast include Gia Kim (Yuri), Sang Heon Lee (Min Ho), Anthony Keyvan (Q), Peter Thurnwald (Alex), Yunjin Kim (Jina), Michael K Lee (Professor Lee), Jocelyn Shelfo (Madison) e Regan Aliyah (Juliana). "Ci siamo tutti innamorati profondamente di Lara Jean e della sua storia. Quindi, sembrava che il regalo più grande da fare a Kitty fosse lasciare che prendesse la propria strada partendo da sola ed evitare di metterla all'ombra di una delle sue sorelle" ha dichiarato in un comunicato Jenny Han, co-ideatrice e showrunner della serie con Sascha Rothchild.