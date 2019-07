Wu Assassins: Arti marziali e soprannaturale nel trailer ufficiale della nuova serie di Netflix

News Serie TV

In streaming dall'8 agosto, la serie segue Iko Uwais nei panni di uno chef e di un assassino.

Sulle note del nuovo singolo di Snoop Dogg e degli Higher Brothers, Wu Assassins, la nuova serie originale di Netflix che combina arti marziali ed elementi soprannaturali, si mostra in un combattutissimo trailer ufficiale che ne annuncia anche la data di debutto, 8 agosto.

Con Iko Uwais (Star Wars: Il risveglio della Forza), Katheryn Winninck (Vikings), Byron Mann (The Expanse) e Mark Dacascos (Hawaii Five-0), Wu Assassins racconta la storia di Kai Jin, un giovane chef della Chinatown di San Francisco coinvolto suo malgrado nella ricerca da parte di una triade cinese degli antichi poteri mortali conosciuti come Wu Xing. Dopo l'incontro con uno spirito mistico, Kai diventa un Assassino Wu, impiegando le proprie capacità nelle arti marziali, potenziate, per recuperare i poteri soprannaturali da cinque criminali che minacciano di usarli per distruggere il mondo.

Nella serie recitano anche Lewis Tan (Into the Badlands), Tommy Flanagan (Sons of Anarchy), Tzi Ma (Silicon Valley), JuJu Chan, Lawrence Kao (The Walking Dead), Celia Au (Lodge 49) e Li Jun Li (The Exorcist).