Wonder Man: Yahya Abdul-Mateen II protagonista della serie Marvel

L'attore interpreterà l'ingegnere Simon Williams nel prossimo adattamento per Disney+.

Yahya Abdul-Mateen II reciterà in un'altra produzione televisiva basata su un apprezzato fumetto. La star di Watchmen ha ottenuto il ruolo principale in Wonder Man, prossima serie Marvel per il servizio streaming Disney+.

Chi è Wonder Man?

Introdotto nelle storie della Marvel nel lontano 1964, Wonder Man, anche conosciuto come Simon Williams, è stato presentato come un dotato ingegnere che acquisisce abilità sovrumane e diventa un nemico degli Avengers. Figlio di un ricco industriale la cui compagnia fallisce in tempi difficili a causa della concorrenza della Stark Industries di Tony Stark, Williams accetta la mano tesa del villain Barone Zemo, il quale gli conferisce i superpoteri trasformandolo in un essere di pura energia ionica. Tuttavia, dopo aver combattuto più volte contro i Vendicatori, alla fine Wonder Man si è schierato al loro fianco.

La serie è nelle mani dello sceneggiatore Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community) e del regista Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) e si prevede un inizio delle riprese nel 2023. Nelle settimane precedenti era trapelata la notizia - ancora non confermata - che il premio Oscar Ben Kingsley, visto l'ultima volta nei panni di Trevor Slattery nel film del 2021 Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, apparirà in Wonder Man. Curiosamente, in questo periodo Abdul-Mateen II sta collaborando anche con la concorrente DC in Aquaman 2, film nel quale interpreta il villain David Kane/Black Manta.

