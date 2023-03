Wonder Man: La serie Marvel affida un ruolo chiave a Demetrius Grosse

News Serie TV

L'attore di Fear of the Walking Dead sarà Eric Williams, il fratello del protagonista Simon Williams interpretato da Yahya Abdul-Mateen II.

Demetrius Grosse darà probabilmente del filo da torcere a Yahya Abdul-Mateen II. L'attore di Fear of the Walking Dead e Swagger avrebbe firmato per interpretare Eric Williams, il fratello del protagonista Simon Williams, nella serie Marvel Wonder Man, basata sull'omonimo fumetto. La notizia data da TVLine, come sempre accade in questi casim non è stata però confermata dai Marvel Studios o da Disney+.

Chi è Wonder Man: La sua storia nei fumetti

Introdotto per la prima volta nel mondo Marvel nelle pagine di Avengers N. 9 nel 1964, Wonder Man (interpretato da Yahya Abdul-Mateen II nella serie di Disney+) inizialmente era un cattivo che appariva soltanto sporadicamente. Un ingegnere figlio di un ricco industriale la cui compagnia fallisce in tempi difficili a causa della concorrenza della Stark Industries di Tony Stark, Williams accetta la mano tesa del villain Barone Zemo, il quale gli conferisce i superpoteri trasformandolo in un essere di pura energia ionica. Tuttavia, dopo aver combattuto più volte contro i Vendicatori, alla fine Wonder Man si è schierato al loro fianco. Negli anni '80 è diventato particolarmente popolare: conosciuto con il nome di Simon Williams, è stato un membro fondatore dei West Coast Avengers con sede a Los Angeles sfoggiando un peculiare look che prevedeva un dolcevita, una giacca rossa e occhiali da sole.

Il personaggio di Demetrius Grosse

Nei fumetti Eric soffre sentendosi la "pecora nera" della famiglia Williams, mentre Simon viene adorato come una star. Così Eric si dedica alla vita criminale e, brandendo una falce che alla fine viene potenziata con poteri che inducono il coma, adotta il nome di Grim Reaper.

Wonder Man: Le anticipazioni della serie di Disney+

I dettagli specifici della serie di Disney+ sono ovviamente tenuti sotto chiave. Sappiamo però che le riprese della serie dovrebbero iniziare a breve. Il progetto è nelle mani dello sceneggiatore Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community) e del regista Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli). Nel cast, tra i nomi trapelati in precedenza, c'è anche quello di Ben Kingsley che riprenderà il ruolo di Trevor Slattery, un personaggio precedentemente da lui interpretato sul grande schermo sia in Iron Man 3 che in Shang-Chi.