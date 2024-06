Wonder Man: La nuova serie di Disney+ è "estremamente diversa" da qualsiasi cosa Marvel abbia fatto prima

News Serie TV

Lo ha detto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige al podcast ufficiale della Marvel.

Per sopravvivere in un momento in cui le storie di supereroi sembrano aver fatto il loro tempo la parola d'ordine non può che essere cambiamento. Marvel Studios, a quanto pare, lo abbraccerà nella sua prossima serie tv per Disney+ Wonder Man, con protagonista Yahya Abdul-Mateen II, della quale il presidente Kevin Feige ha parlato all'ultima puntata dell'Official Marvel Podcast, rivelando qualcosa di molto interessante.

Wonder Man: Cosa sappiamo della serie tv

Incontrato per la prima volta nei fumetti della Marvel Comics nel 1964, Simon Williams/Wonder Man è stato raffigurato come un dotato ingegnere che acquisisce abilità sovrumane, tra cui la capacità di produrre, emettere e controllare colossali quantità di energia ionica. Spinto dal villain Barone Zemo a combattere gli Avengers, Wonder Man è finito invece col simpatizzare con gli eroi, unendosi a loro e divenendo un pilastro della squadra nonostante le sue molte insicurezze e le continue battaglie con la propria mortalità.

I dettagli dell'adattamento televisivo, nelle mani dello sceneggiatore Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community) e del regista Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), sono tenuti segreti, come spesso accade per le produzioni Marvel. Sappiamo che il cast include anche Demetrius Grosse (Fear the Walking Dead) nei panni di Eric, il fratello di Simon, e che Ben Kingsley riprenderà il ruolo di Trevor Slattery, da lui interpretato sul grande schermo in Iron Man 3 e Shang-Chi.

Con la fine delle riprese, Feige ha condiviso alcune impressioni su Wonder Man all'interno di un discorso più ampio sulle motivazioni dietro la volontà di continuare a investire su questi personaggi e queste storie a 85 anni dalla pubblicazione del primo fumetto. "Abbiamo in programma uno show di cui abbiamo parlato molto poco, intitolato Wonder Man, del quale non dirò molto neppure oggi se non che è estremamente diverso da qualsiasi altra cosa abbiamo già fatto". In un'azienda che esiste da così tanto tempo, con uno studio che ha sfornato così tanti progetti live-action per il cinema e la tv negli ultimi decenni, "è molto emozionante essere ancora in grado di fare cose nuove", ha aggiunto.

Wonder Man non dovrebbe sugli schermi molto presto; presumibilmente non prima di un anno. La tabella di marcia prevede l'uscita a settembre, il 19, di Agatha All Along, spin-off della miniserie WandaVision, che all'inizio del 2021 ha inaugurato un nuovo corso per Marvel e Disney+. Seguirà nella primavera del 2025 Daredevil: Born Again e poi sarà la volta di Ironheart.