News Serie TV

Wonder Man: Il trailer ufficiale della nuova serie Marvel che promette di essere diversa dalle altre

Carolina Mautone

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e svelato la data d'uscita di Wonder Man, la serie con Yahya Abdul-Mateen II nei panni del nuovo supereroe/attore.

Wonder Man: Il trailer ufficiale della nuova serie Marvel che promette di essere diversa dalle altre

Marvel Studios ha diffuso il trailer ufficiale di Wonder Man durante il New York Comic-Con. La curiosità cresce, visto che questo progetto si presenta come una delle serie più particolari e originali del Marvel Cinematic Universe. La data d'uscita è stata fissata per il 27 gennaio 2026 su Disney+ (quindi con leggero ritardo rispetto alla data prevista che in un primo momento era collocata nel mese di dicembre 2025). Intanto guardate qui sotto il trailer in cui conosciamo un nuovo supereroe del piccolo schermo: Simon Williams, alias Wonder Man, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Aquaman).

La trama di Wonder Man: Una storia tra Hollywood e supereroi

Creata da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) e Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine), Wonder Man è una miniserie composta da otto episodi, ambientata nel cuore della Fase Sei del MCU. Ma, a differenza delle precedenti produzioni Marvel, questa serie punta su un tono meta e riflessivo, definita da alcuni addetti ai lavori come una vera e propria lettera d'amore all'industria dello spettacolo. La trama segue Simon Williams, un attore e stuntman fallito che cerca di rilanciare la propria carriera tentando di ottenere il ruolo da protagonista nel remake del film Wonder Man. Il progetto è diretto dal misterioso regista Von Kovak (interpretato da Zlatko Burić, Superman). Ma in un mondo dove i supereroi esistono davvero, Simon scoprirà che la linea tra finzione e realtà è molto più sottile del previsto.

Un cast ricco e volti noti del MCU

Oltre a Yahya Abdul-Mateen II, la serie vanta un cast di tutto rispetto. Ben Kingsley torna nel ruolo di Trevor Slattery, l'attore decaduto già visto in Iron Man 3 e Shang-Chi, qui coinvolto in una dinamica fatta di rivalità e cameratismo con Simon. Il cast include anche Demetrius Grosse nel ruolo di Eric Williams, fratello di Simon; Arian Moayed (Succession) come P. Cleary, agente del Department of Damage Control ed Ed Harris (Westworld) nel ruolo di Neal Saroyan, agente di Simon.

Le origini del personaggio nei fumetti

Nato nei fumetti Marvel nel 1964, Wonder Man è uno dei personaggi più affascinanti e complessi dell'universo Marvel. Nei fumetti Simon è il figlio di un ricco industriale la cui azienda viene schiacciata dalla concorrenza della Stark Industries. Disperato, accetta l'aiuto del villain Barone Zemo, che lo trasforma in un essere dotato di poteri ionici per combattere gli Avengers. Tuttavia, Simon tradisce Zemo e si unisce agli eroi, diventando un membro onorario del team.

