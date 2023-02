Wolf Pack: Sarah Michelle Gellar ci parla dello show nella nostra video intervista esclusiva

News Serie TV

A furor di popolo, arriva il 23 febbraio su Paramount+ la serie sui lupi mannari Wolf Pack, con l'amatissima star di Buffy, Sarah Michelle Gellar, che in remoto ha risposto a qualche nostra domanda sullo show.

Incontrare, sia pure a distanza, Sarah Michelle Gellar, è una grande emozione per chi come noi ha adorato Buffy l'ammazzavampiri e ha sempre apprezzato questa attrice discreta e intelligente, che recita fin da bambina e non ha mai abbandonato il genere che le ha dato la fama e che, quasi immutata nell'aspetto dopo 20 anni dallo show (beata lei) torna su Paramount+ come interprete e produttrice esecutiva di Wolf Pack, che arriva in streaming il 23 febbraio (per ora con la versione originale sottotitolata). Si tratta di una serie teen non edulcorata, ma con temi, situazioni e linguaggi adulti, che ha al centro un incendio che divora le colline di Los Angeles, dai cui boschi emerge una mostruosa creatura. Nella serie, Gellar è un'investigatrice che indaga sul rogo di origine dolosa e sospetta che gli inneschi siano stati messi da uno studente liceale. Il focus è su quattro giovani protagonisti, Luna, Everett, Harlan e Blake, che vengono accomunati dall'appartenenza allo stesso "branco", due per nascita e due... per contagio. Ma lasciamo spazio a Sarah, che ci parla anche dell'organizzazione della sua vita e del suo "branco di appartenenza", costituito dal marito Freddie Prinze Jr. e dai figli, ma non solo.





Wolf Pack: Uomini e lupi

Wolf Pack è ideata da Jeff Davis, che di lupi mannari e ragazzi ha dimostrato di capirne non poco, visto che è l'ideatore della serie Teen Wolf. Il cast principale è composto da Armani Jackson (l'ansioso Everett Lang), Bella Shepard (Blake Navarro), Chloe Rose Robertson (Luna Briggs) e Tyler Lawrence Gray (Harlan Briggs), mentre Rodrigo Santoro interpreta il vigile del fuoco Garrett Briggs, padre adottivo di questi ultimi. Della serie vi parleremo più diffusamente in occasione dell'uscita, ma se amate i lupi mannari (a parer nostro le creature soprannaturali più affascinanti in assoluto), Wolf Pack vi aspetta dal 23 febbraio su Paramount+ e non potete perderlo!