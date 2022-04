With Love: Prime Video rinnova la commedia romantica per una seconda stagione

News Serie TV

La serie di Gloria Calderón Kellett tornerà in streaming con sei nuovi episodi.

La famiglia Diaz continuerà a trascorrere le feste insieme in tv. Amazon Studios ha annunciato che With Love, la commedia romantica creata dall'ideatrice di Giorno per giorno Gloria Calderón Kellett, tornerà su Prime Video con un secondo ciclo di sei episodi. Come la precedente, in Italia arrivata un po' in ritardo lo scorso febbraio, la stagione 2 sarà ambientata durante diverse festività e tappe importanti della vita.

La trama e il cast di With Love

With Love ruota attorno ai fratelli Lily e Jorge Diaz, interpretati dai giovani attori di Shadowhunters e Ugly Betty Emeraude Toubia e Mark Indelicato, in missione per trovare l'amore e uno scopo nella vita mentre si riuniscono con la loro famiglia affiatata durante alcuni dei giorni più intensi dell'anno, quelli delle feste (Natale, Capodanno, San Valentino, il 4 luglio e il Día de los Muertos nella stagione inaugurale). La loro particolarità, oltre a essere chiassosi, è che i Diaz sono tutti diversi in termini di età, ovviamente, ma anche di orientamento sessuale, etnia e identificazione di genere.

Abbiamo visto Lily sulle montagne russe di due relazioni diverse con Nick (Desmond Chiam, The Falcon and the Winter Soldier) e Santiago (Rome Flynn, Le regole del delitto perfetto), mentre Jorge ha affrontato le sfide di una relazione matura con il suo fidanzato Henry (Vincent Rodriguez III, Crazy Ex-Girlfriend). Nel frattempo, i loro genitori, Beatriz (Constance Marie, Switched at Birth) e Jorge Sr. (Benito Martinez, Sons of Anarchy), si sono occupati di alcune crepe nel loro matrimonio, mentre Sol (Isis King), il cugino trans non-binario, ha cominciato a frequentare Miles (Todd Grinnell, Giorno per giorno), un collega etero, cisgender e con un figlio non-binario.