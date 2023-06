Willy, il principe di Bel-Air e il retroscena che imbarazza Will Smith: Disse no a un cameo di RuPaul

News Serie TV

Il produttore esecutivo della sitcom anni '90 David Steven Simon ha raccontato che Will Smith definì "una cattiva idea" un'apparizione del famoso drag performer.

Willy, il principe di Bel-Air è una delle sitcom simbolo degli anni '90: con la sua colonna sonora, il suo stile unico e i suoi tormentoni, ha lanciato la carriera di Will Smith. Eppure negli anni sono emersi diversi retroscena antipatici, l'ultimo dei quali ha a che far con la drag star RuPaul. Sembra che negli anni '90, proprio quando le carriere di Will Smith e di RuPaul stavano decollando, la star di Willy, il principe di Bel-Air abbia rifiutato l'opportunità di ospitare la drag star nella sitcom di successo. Lo ha rivelato il produttore della serie David Steven Simon in un nuovo libro curato dalla giornalista Thea Glassman.

Willy, il principe di Bel-Air e il cameo mancato di RuPaul

Nel libro Freaks, Gleeks, and Dawson's Creek: How Seven Teen Shows Transformed Television (che è uscito recentemente negli Stati Uniti), David Steven Simon ha ricordato che Will Smith - che in Willy, il principe di Bel-Air aveva il pieno controllo e spesso rifiutava le proposte degli sceneggiatori - si è opposto a un cameo di RuPaul.

"Ricordo che disse che sarebbe stata una pessima idea", ha detto Simon. "E io ho detto: 'No, ascolta, ascolta la mia storia'". Ma sembra che Smith non sia voluto scendere a compromessi e, alla fine, Simon ha dovuto rinunciarci. Secondo il produttore, Smith era preoccupato di proteggere la sua reputazione. "Il motivo per cui ha detto di no è a causa della sua immagine. Punto", ha sentenziato Simon.

I cameo di RuPaul in tv negli anni '90

Non era sicuramente la scarsa celebrità di RuPaul il motivo per cui Will Smith poteva opporsi a una sua apparizione. La drag star, infatti, nel 1993 si stava facendo strada grazie al suo album di debutto Supermodel of the World. Erano ancora lontani i tempi del suo iconico reality show RuPaul's Drag Race, arrivato nel 2009, ma RuPaul stava già riscuotendo parecchio successo come cantante e performer. Tanto che non mancarono suoi camei in altre serie tv come Sister, Sister, Sabrina, vita da strega e Walker, Texas Ranger.