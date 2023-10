Willow, Warwick Davis contro Disney+ che ha rimosso la serie dal catalogo: "Imbarazzante"

News Serie TV

La serie fantasy sequel dell'omonimo film del 1988 è stata disponibile in streaming su Disney+ solo per pochi mesi e poi eliminata per ridurre i costi.

Willow, la serie di avventura basata sull'omonimo film di culto del 1988, è uno di quei prodotti originali di Disney+ che ha subito un doppio torto: prima è stata cancellata senza un degno finale lo scorso marzo, poi a maggio è stata addirittura rimossa dalla piattaforma per assecondare una vasta operazione di taglio dei costi messa in atto dal colosso dello streaming. Mesi dopo, il protagonista del film e della serie Warwick Davis ancora non ha digerito la cancellazione e il trattamento ricevuto e su X (ex Twitter) ha scritto un post polemico indirizzato proprio a Disney+.

La sorte di Willow

La prima (e unica) stagione di Willow, lunga 8 episodi, ha debuttato su Disney+ il 20 novembre 2022 e si è conclusa l'11 gennaio 2023. Anni dopo aver salvato la neonata imperatrice Elora Danan, distrutto una regina malvagia e bandito le forze dell'oscurità, nella serie sequel lo stregone Willow ha guidato un improbabile gruppo di giovani eroi in una pericolosa missione alla scoperta di un mondo magico tra stregoni, troll e altre creature mistiche.

I fan di Willow e tutti coloro che avevano lavorato al progetto sono rimasti a bocca aperta quando hanno scoperto che la serie - insieme ad altri importanti contenuti - sarebbe stata rimossa da Disney+ senza troppi complimenti per rispamiare soprattutto sui cosiddetti residuals, cioè le percentuali sui guadagni che le società devono corrispondere a chi detiene i diritti creativi dei contenuti. In quell'occasione lo sceneggiatore John Bickerstaff aveva definito "assolutamente crudele" il comportamento della società.

Willow rimossa dal catalogo di Disney+: Il post polemico di Warwick Davis

Oggi Warwick Davis è tornato ad attaccare Disney+ scrivendo su Twitter: "Incontro quotidianamente persone adorabili che sono fan di Willow e che sono il motivo per cui è stata realizzata la serie di Disney+. Per favore, Disney, mi dici cosa devo dire a questi abbonati quando mi chiedono perché non possono più guardare la serie? Imbarazzante".

Willow arriverà su un'altra piattaforma?

Lo scorso maggio era intervenuto anche lo showrunner della serie Jon Kasdan il quale aveva fatto cenno alla possibilità di ritrovare, in futuro, Willow su qualche altra piattaforma. "Sono rimasto in silenzio sulla notizia che Willow lascerà Disney+ perché mi fa va bene così. Sono cresciuto in un'epoca in cui i film Disney venivano periodicamente ripubblicati e non erano più disponibili, e questo li rendeva… più speciali. Mi preoccupo per molte cose, ma NESSUNA di queste è che Willow non sarà mai più disponibile, né su Disney+ o forse... da qualche altra parte, e non si sa mai dove ciò potrebbe portare... sono successe cose più strane. Sono così grato per tutto l'amore e l'entusiasmo; è davvero ciò che mantiene vivi questi mondi", aveva scritto lo sceneggiatore. Tutte le porte, quindi, sono aperte e non è detto che, risolti gli scioperi di sceneggiatori e attori, Willow non possa trovare una nuova collocazione altrove. Ricordiamo che un'altra serie destinata a Disney+ e cancellata ancora prima dell'arrivo in streaming, The Spiderwick Chronicles, è stata recentemente salvata dal servizio Roku.