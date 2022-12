Willow: Perché Val Kilmer non è nella serie sequel di Disney+? Tutti i retroscena

News Serie TV

Nel film del 1988 l'attore interpretava il formidabile spadaccino Madmartigan: ecco perché non è tornato nella serie fantasy da poco arrivata in streaming.

È arrivata su Disney+ Willow, la nuova serie di avventura fantasy sequel del classico film del 1988 diretto da Ron Howard. Chi era rimasto affezionato al film avrà notato un'assenza che non passa inosservata, cioè quella dell'attore Val Kilmer, l'interprete dello spadaccino Madmartigan nel lungometraggio uscito 34 anni fa. Perché l'attore non è presente nella nuova serie accanto allo storico protagonista Warwick Davis che invece è tornato nei panni dello stregone Willow?

Willow: Val Kilmer avrebbe dovuto partecipare al sequel

Lo showrunner della serie Jonathan Kasdan ha spiegato che aveva tutte le intenzioni di includere Val Kilmer in questo seguito della storia, tanto che aveva già inserito il suo personaggio nella sceneggiatura. Purtroppo, però, circostanze esterne non hanno permesso che questo accadesse. All'attore, infatti, nel 2017 è stato diagnosticato un cancro alla gola e da allora combatte contro la malattia. Le sue condizioni di salute, in ogni caso, non gli avrebbero impedito di lavorare, ma è arrivata la pandemia a complicare le cose. L'interprete di Madmartigan, infatti, ha ritenuto che non fosse sicuro per lui stare sul set e viaggiare per girare in diverse parti del mondo, visti i suoi problemi, quindi ha deciso di rinunciare.

Come viene spiegata la sua assenza nella serie

“Ci stavamo preparando in primavera. E Val, con riluttanza, ha ritenuto di non poter partecipare”, ha spiegato Kasdan parlando con Entertainment Weekly. "Dovevamo trovare un modo per preservare la storia che volevamo raccontare su di lui", ha aggiunto. Nella serie, quindi, viene spiegato che Madmartigan ha lasciato Tir Asleen diversi anni prima, ma il vero motivo del suo congedo non è stato ancora rivelato. Gli sceneggiatori, quindi, hanno lasciato le porte aperte a un eventuale ritorno del personaggio. Forse già nei prossimi episodi potrebbero esserci altri riferimenti a Madmartigan il quale, lo ricordiamo, nel film era finito insieme a Sorsha, il personaggio di Joanne Whalley che è tornata in questo sequel.

Lo vedremo in futuro?

Se Willow dovesse essere rinnovata per una seconda stagione, c'è speranza che Val Kilmer torni nei panni di Madmartigan. Lo stesso showrunner ha dichiarato di volerlo nello show, visto che adesso la situazione pandemica è più sotto controllo e i protocolli sul set sono più rigidi. Il suo ruolo potrebbe essere più decisivo che mai visto che i protagonisti, insieme allo stregone Willow, si stanno preparando per una grande guerra contro le forze del male.