Will Ferrell naviga tra le serie tv Netflix nello spot per il Super Bowl

Nel divertente spot pubblicitario per il Super Bowl, che sancisce l'alleanza tra le auto elettriche General Motors e Netflix, Will Ferrell si trova ad attraversare film e serie tv.

In generale, le pubblicità sono una gran rottura di scatole, ma quelle realizzate per il Super Bowl fanno spesso eccezione. Come quella che vi presentiamo, che ha per protagonista Will Ferrell e che annuncia la collaborazione tra il settore auto elettriche, EV, della General Motors e Netflix. Nello spot, Ferrell naviga sui set delle serie tv, incontra alcuni dei loro protagonisti e dà vita con loro a divertente scenette.

Will Farrell nelle serie tv Netflix

Avrete sicuramente riconosciuto gli zombi di Army of the Dead, i giochi cult di Squid Game, il mondo in costume di Bridgerton, Love is Blind e Stranger Things: sono queste le serie in cui Will Ferrell entra di prepotenza con la sua auto elettrica. Per lo spot, della durata di 60 secondi, General Motors e Netflix hanno investito un bel po' di risorse, visto che una pubblicità di 30 secondi trasmessa durante il Super Bowl costa più di 7 milioni di dollari. Lo spot in questione è stato preceduto da alcuni teaser più brevi, come quello di Squid Game che trovate qua sotto.