Wilderness: Un tradimento fa perdere la testa a Jenna Coleman nel primo trailer della serie di Prime Video

News Serie TV

Il servizio streaming ne annuncia anche la data di uscita: 15 settembre.

Quando tra lui e lei si insinua un'altra, può finire soltanto in un modo: molto male. Wilderness, nuova serie di Prime Video in streaming dal 15 settembre, si mostra in un primo trailer che è un evento nell'evento, perché accompagnato musicalmente da Look What You Made Me Do (Taylor's Version) dell'osannata Taylor Swift, al suo debutto mondiale. Con Jenna Coleman e Oliver Jackson-Cohen, visti rispettivamente in Victoria e The Haunting, il thriller britannico è l'adattamento del romanzo omonimo scritto da B.E. Jones.

Wilderness: La trama della nuova serie tv

Una creazione di Marnie Dickens (Thirteen, Gold Digger), Wilderness segue Coleman e Jackson-Cohen nei panni di Liv e Will, una coppia inglese che sembra avere tutto: un matrimonio solido; una nuova vita affascinante a New York, a migliaia di miglia di distanza dalla loro città natale di provincia; e l'età per sentire di avere ancora tutta la vita davanti. La scelta di Look What You Made Me Do, ovvero Guarda cosa mi hai fatto fare, non è una mera furberia: quando Liv scopre di essere stata tradita, la tristezza cede rapidamente il posto a un'altra emozione: la rabbia. La vendetta è l'unica opzione di Liv, e quando Will propone un viaggio negli splendidi parchi nazionali americani per dare un nuovo inizio alla loro relazione, Liv sa come ottenerla...

Il resto del cast include la star di Pretty Little Liars Ashley Benson nei panni dell'altra, Cara, oltre a Eric Balfour (Haven), Claire Rushbrook (Enola Holmes), Marsha Stephanie Blake (Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey), Jonathan Keltz (Reign) e Talia Balsam (Divorce), tra gli altri.