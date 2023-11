White Collar tornerà con un revival? Matt Bomer: "Ne stiamo parlando"

News Serie TV

Si torna a parlare di un ritorno della serie con protagonista l'astuto falsario Neal Caffrey: ecco le ultime ottimistiche dichiarazioni del suo interprete.

Se ne parla così tanto da anni che, alla fine, chissà se il progetto si concretizzerà. Parliamo di un revival di White Collar, la serie di successo di USA Network creata da Jeff Eastin e con protagonista Matt Bomer. Durante un evento per promuovere la nuova serie Compagni di viaggio (Fellow Travelers) dove recita accanto a Jonathan Bailey, proprio Bomer ha detto a TVLine che sarebbero in corso "serie discussioni" per riportare in tv la serie.

Un revival di White Collar: Le ultime dichiarazioni di Matt Bomer

"Se ne è parlato. In realtà sono in corso serie discussioni al riguardo", ha detto l'attore che ha interpretato per sei stagioni l'affascinante truffatore Neal Caffrey. "Molte cose devono essere sistemate, ma abbiamo un piano, almeno. Quindi vedremo cosa accadrà", ha aggiunto. L'ipotetico revival, naturalmente, dovrebbe rinunciare a Willie Garson, attore che interpretava l'amico del protagonista Mozzie e che è scomparso a settembre 2021 dopo aver combattuto contro un cancro. A Bomer è stato chiesto come verrebbe gestita l'assenza del personaggio e lui ha assicurato che esisterebbe già un piano per onorare l'attore e il personaggio. "Non avrei mai potuto essere coinvolto di nuovo se non fosse successo questo. Penso sia un modo per sentirlo ancora parte della serie", ha spiegato.

Le buone intenzioni negli anni

Non è la prima volta che si parla di un revival di White Collar. La serie è andata in onda per sei stagioni, dal 2009 al 2014 e ha seguito l'ammaliante falsario e truffatore Neal Caffrey (Bomer), arruolato dall'agente speciale dell'FBI Peter Burke (Tim DeKay) come informatore criminale. Oltre a Garson, il cast comprendeva anche Tiffani Thiessen (nel ruolo della moglie di Peter, Elizabeth Burke); Marsha Thomason (nel ruolo dell'agente speciale dell'FBI Diana Berrigan); e Sharif Atkins (nel ruolo dell'agente speciale dell'FBI Clinton Jones). Inoltre, Hilarie Burton ha interpretato Sara Ellis, un'investigatrice assicurativa innamoratasi di Neal, mentre Diahann Carroll ha interpretato June Ellington, una vedova che ha offerto a Neal la sua stanza per gli ospiti.

L'idea di un revival era stata già lanciata a maggio 2020, dopo una reunion virtuale del cast. In quell'occasione sempre Matt Bomer aveva dichiarato: "Non c'è niente che vorrei di più che essere di nuovo sul set con questo gruppo di persone". Prima ancora, l'idatore Jeff Eastin aveva annunciato via Twitter di avere un piano per riportare White Collar in tv. L'ottimismo, insomma, era nell'aria tre anni fa come oggi. Il 2024, cioè esattamente 10 anni dopo la messa in onda dell'ultimo episodio della serie, potrebbe essere l'anno giusto. Non ci resta che aspettare per saperne di più.