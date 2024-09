White Collar: L'ideatore aggiorna sul reboot e ne rivela il titolo

News Serie TV

La nuova serie, attualmente in sviluppo, è nelle mani dello stesso ideatore di White Collar, Jeff Eastin.

In un post condiviso su X, lo sceneggiatore e produttore esecutivo Jeff Eastin ha aggiornato i fan sul progetto di un reboot del suo procedurale di successo del 2009 White Collar. Oltre ad assicurare che "sta prendendo forma", Eastin ha condiviso uno screenshot della prima sceneggiatura, dalla quale si scopre che la potenziale nuova serie si intitola White Collar Renaissance e che il titolo del primo episodio è Masquerade.

Il ritorno di White Collar: Le nuove rivelazioni dell'ideatore

"Posso riferire che lo studio è molto soddisfatto della sceneggiatura della nuova White Collar", ha scritto Eastin nel suo post. "Per quelli che mi chiedono se ho un titolo..." precede poi l'immagine della sceneggiatura, nella quale il logo della serie originale è affiancato dalla parola Renaissance, che possiamo tradurre come Rinascita o Rinascimento. Perché questa scelta? L'ideatore per ora non lo rivela, ma se guardiamo anche il titolo del pilota, Masquerade, viene facile fantasticare sul possibile ritorno del Neal Caffrey di Matt Bomer, eventualmente in una nuova veste.

Can report the studio is very happy with the new White Collar script. For those asking if I have a title... https://t.co/dnVpypxUWa pic.twitter.com/zjDpLPRRn4 — Jeff Eastin (@jeffeastin) September 25, 2024

A giugno, sulla scia del successo degli episodi di White Collar sulle piattaforme streaming, Eastin aveva rivelato che "Faremo un reboot. Sto scrivendo la sceneggiatura". Bomer, che era lì con lui a un evento organizzato da Variety, aveva assicurato che "Ci sono!", mentre Tim DeKay, che lo ha affiancato nei panni dell'agente dell'FBI Peter Burke, aveva detto che "È una sceneggiatura straordinaria e risponde a tutte le domande che ci si potrebbe porre guardando la serie... Onora anche Willie in modo profondo". In quest'ultimo caso l'attore si riferiva a Willie Garson, interprete del truffatore amico di Neal Mozzie, morto nel 2021 a causa di un cancro.

White Collar ha raccontato per sei stagioni le vicende di Neal Caffrey, un affascinante ed elegante mago della truffa che collabora con l'FBI, da tempo sulle sue tracce, per sventare e risolvere crimini che coinvolgono opere d'arte in cambio della sua libertà. Nella serie hanno recitato anche Tiffani Thiessen nei panni di Elizabeth Burke, la moglie di Peter, e Marsha Thomason e Sharif Atkins degli agenti speciali dell'FBI Diana Barrigan e Clinton Jones.