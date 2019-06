When They See Us è la serie più vista di Netflix dal suo esordio

Dal suo debutto lo scorso 31 maggio, When They See Us, drama di Ava DuVernay incentrato sulla storia vera dei Cinque di Central Park, è stato ogni giorno la serie più vista tra tutte quelle disponibili su Netflix. Lo annuncia il servizio di video in streaming, con un tweet al quale la regista di Selma: La strada per la libertà ha così risposto: "A nome di tutti gli artisti che hanno realizzato questa serie, grazie per averla guardata".

When They See Us racconta in quattro episodi l'assurda vicenda di cinque ragazzi (quattro afroamericani e uno di origini ispaniche) accusati nel 1989 di aver aggredito e stuprato la 28enne Trisha Meili a Central Park, lasciandola in coma per 12 giorni. Condannati prima dai media e poi dal tribunale, Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana e Korey Wise sono stati denigrati dalla comunità e costretti a trascorrere diversi anni in prigione nonostante la loro estraneità ai fatti. Riconosciuta la loro innocenza, i cinque hanno poi citato in giudizio la Città di New York per prosecuzione malevola, discriminazione razziale e stress emotivo, ottenendo nel 2014 un risarcimento di 41 milioni di dollari.

La miniserie ha raccolto giudizi estremamente favorevoli, tanto dai critici quanto dal pubblico, incluse diverse celebrità. Ad esempio, l'attore e regista LeVar Burton ha applaudito al lavoro della DuVernay scrivendo su Twitter: "Ho dovuto continuare a prendere fiato. Il primo episodio mi ha quasi spezzato il cuore, ma continuerò a guardarla. Questa è una visione essenziale per OGNI americano! Essenziale per capire com'era l'America, le RADICI! Brava, Ava DuVernay".