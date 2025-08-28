TGCom24
News Serie TV

Wayward: Il trailer ufficiale della serie Netflix con Toni Collette nei panni di un'inquietante istitutrice

Carolina Mautone
1

La nuova miniserie creata da Mae Martin debutterà in streaming su Netflix il 25 settembre: ecco il trailer ufficiale, la trama e tutto quello che c'è da sapere su Wayward - Ribelli.

Wayward: Il trailer ufficiale della serie Netflix con Toni Collette nei panni di un'inquietante istitutrice

C'è qualcosa di strano a Tall Pines. E presto saremo chiamati a scoprirlo. Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Wayward - Ribelli, nuova miniserie in otto episodi in arrivo sulla piattaforma il 25 settembre. Toni Collette torna in una veste inquietante nel ruolo di Evelyn Wade, direttrice di una misteriosa accademia per adolescenti problematici, dove nulla è come sembra e l'adolescenza è trattata come un difetto da correggere. Guardate qui sotto il trailer e scoprite tutto quello che c'è da sapere.

La trama di Wayward: tra thriller psicologico e mistero generazionale

Ambientata nella cittadina di campagna di Tall Pines, tanto idilliaca quanto sospetta, Wayward segue le vicende dell'agente Alex Dempsey (interpretata dalla stessa Mae Martin, creatrice della serie), che si trasferisce in città insieme alla moglie incinta (Sarah Gadon), ex studentessa proprio dell’Accademia Tall Pines. Mentre inizia a indagare su una serie di sparizioni mai risolte, Alex stringe un legame con due giovani studentesse, Abbie (Sydney Topliffe) e Leila (Alyvia Alyn Lind), desiderose di fuggire dalla scuola e di denunciare i suoi segreti. Le loro scoperte porteranno alla luce verità scomode e profondamente radicate nella comunità.

"Entrano bambini, esce qualcos’altro!", dice un personaggio nel trailer, suggerendo il tono disturbante che abbraccerà la serie. Dietro le mura dell'Accademia si cela un sistema rigido e opprimente, guidato da Evelyn, che promette di "risolvere il problema dell'adolescenza", ma che in realtà sembra occultare qualcosa di molto più oscuro. Netflix descrive Wayward come "una miniserie avvincente e che sfida i generi, sul conflitto eterno tra generazioni, su ciò che accade quando l'amicizia e la lealtà vengono messe alla prova, e su come le verità sepolte trovino sempre il modo di venire a galla".

Il cast e gli altri talenti coinvolti

Creata e scritta da Mae Martin (già dietro Feel Good sempre di Netflix), Wayward - Ribelli è una delle prime serie originali prodotte da Netflix Canada, in collaborazione con Objective Fiction e Sphere Media. Martin è anche showrunner insieme a Ryan Scott, e figura tra i produttori esecutivi insieme a Ben Farrell, Hannah Mackay, Jennifer Kawaja e Bruno Dubé. Il cast include anche Brandon Jay McLaren e Patrick J. Adams, quest'ultimo nei panni di un consulente scolastico con legami misteriosi con l’Accademia.

