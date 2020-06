Warrior Nun: Il trailer ufficiale della nuova serie teen soprannaturale di Netflix

News Serie TV

Il fantasy drama ispirato all'omonima saga di fumetti arriva in streaming il 2 luglio.

Difficile definire Warrior Nun, una nuova serie originale Netflix in arrivo il prossimo 2 luglio. A giudicare dal trailer ufficiale appena rilasciato dal servizio di video in streaming, si tratta di una serie teen con elementi d'azione, fantasy, sci-fi e d'avventura. Confusi? Giudicate voi.

Warrior Nun: La trama

Ispirata all'omonima saga di fumetti manga e creata da Simon Barry, Warrior Nun racconta le vicende della diciannovenne Ava (Alba Baptista) che riceve una nuova opportunità di vita. La giovane, infatti, si risveglia in un obitorio con un artefatto divino incassato nella schiena e scopre di far parte di un antico ordine di suore guerriere che ha il compito di combattere i demoni sulla Terra, mentre forze potenti di inferno e paradiso vogliono trovarla e controllarla. Tra classici problemi adolescenziali, azione, avventura e romanticismo, la protagonista dimostrerà di combattere in nome del bene, anche se non è un angelo.

Il cast

Oltre alla protagonista, nel cast principale della serie troviamo Tristán Ulloa (Padre Vincent), Kristina Tonteri-Young (Sorella Beatrice), Lorena Andrea (Sorella Lilith), Toya Turner (Shotgun Mary) e Thekla Reuten (Jillian Salvius).