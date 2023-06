Warrior Nun è salva! Il creatore Simon Barry annuncia un "epico ritorno"

News Serie TV

La serie fantasy cancellata da Netflix tornerà con un film o una breve terza stagione per chiudere la storia: ecco tutto quello che sappiamo.

Ancora una volta i fan hanno fatto la differenza. Warrior Nun, la serie fantasy di Netflix cancellata lo scorso dicembre dopo due stagioni tra le proteste degli appassionati, continuerà. Non è chiaro se tornerà con una terza stagione o con un film conclusivo, ma il creatore Simon Barry ha annunciato su Twitter "un epico ritorno".

Warrior Nun rinnovata: L'annuncio del creatore

Sei mesi dopo la cancellazione da parte di Netflix, i continui sforzi dei fan che sui social hanno sostenuto la campagna #SaveWarriorNun per trovare una nuova casa alla serie sono sono stati premiati. Simon Barry li ha ringraziati per "le voci messe insieme, la passione e gli incredibili sforzi" grazie ai quali il rinnovo di Warrior Nun è stato possibile. "Warrior Nun tornerà e sarà più epica di quanto possiate immaginare. Nuovi dettagli in arrivo. Presto! Grazie", ha scritto lo showrunner.

Today I’m happy to officially report that because of your combined voices, passion and amazing efforts - #WarriorNun will return and is going to be more EPIC than you could imagine. More details to come! SOON! Thank-you!! #SaveWarriorNun #WarriorNunSaved ❤️🎬 pic.twitter.com/yuTbRR2L3q — Simon Barry - legacy blue check (@SimonDavisBarry) June 28, 2023

TVLine conferma che, sebbene non sia stato finalizzato alcun accordo, sono effettivamente in corso discussioni per riportare in tv la serie con un film o una breve terza stagione che dia una conclusione alla storia. Sicuramente non la vedremo su Netflix, ma non è ancora chiaro dove approderà.

La trama e il cast di Warrior Nun

Warrior Nun - basata su un personaggio dei fumetti creato da Ben Dunn - racconta le vicende di Ava (Alba Baptista), una diciannovenne che riceve una nuova opportunità di vita quando si risveglia in un obitorio con un artefatto divino nella schiena e scopre di far parte di un antico ordine di suore guerriere che ha il compito di combattere i demoni sulla Terra, mentre forze potenti di inferno e paradiso vogliono trovarla e controllarla.

Nel cast della serie, insieme a Baptista, c'erano anche Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea, Toya Turner e Olivia Delcán nei panni di altre suore guerriere (un cast tutto al femminile che, secondo alcuni, non avrebbe convinto mai fino in fondo Netflix, accusata da buona parte dei fan di misoginia). I CEO di Netflix Ted Sarandos e Greg Peters, tuttavia, si erano difesi dagli attacchi dei fan affermando - in merito a questa e ad altre cancellazioni come quelle di Fate: The Winx Saga e 1899 - che "Netflix non ha mai cancellato uno show di successo". Secondo i dirigenti, si trattava di serie molto costose ma con un pubblico limitato, per quanto fedele. La resa di questi show, insomma, non giustificava il budget.

Ma ora questo non sarà più un problema di Netflix visto che vedremo il seguito di Warrior Nun altrove. Non ci resta che aspettare per saperne di più.