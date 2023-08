Warrior Nun continua con una trilogia di film, è ufficiale

News Serie TV

Dean English, il produttore esecutivo della serie fantasy cancellata da Netflix, ha confermato che Warrior Nun tornerà non con uno ma con ben tre film: ecco cosa sappiamo.

Le preghiere dei fan di Warrior Nun sono state esaudite e i risultati sono oltre le aspettative. Dopo l'annuncio del salvataggio miracoloso della serie, in seguito alla cancellazione della stessa da parte di Netflix dopo due stagioni, arriva l'ufficialità: il fantasy drama continuerà con una trilogia di film. Lo ha svelato il produttore esecutivo Dean English con un messaggio affidato al sito warriornunsaved.com.

Le storie di Warrior Nun proseguono in 3 film

Poco più di un mese fa era stato lo showrunner della serie, Simon Barry, a condividere un misterioso countdown che scadeva proprio il 15 agosto. Terminata l'attesa, è arrivato l'annuncio ufficiale. Dopo aver ringraziato i fan - che molto si sono spesi affinché la serie venisse salvata - il produttore esecutivo Dean English ha scritto: "Sono molto felice di annunciare che Warrior Nun tornerà con una trilogia di film. Lo dico ancora una volta, una trilogia di lungometraggi. Tre".

A causa degli scioperi di sceneggiatori e attori di Hollywood, English ha precisato di non poter dire nulla su quali autori o attori siano coinvolti nei film, ma ha anticipato importanti novità aggiungendo: "Alcuni potrebbero chiedersi: 'Questo forse implica che ci sarà un universo in fase di lancio di Warrior Nun che potrebbe espandersi in film e serie TV seguendo personaggi che già conosciamo?'. La risposta a quella domanda è si. E ci saranno maggiori dettagli in futuro". English non ha menzionato Netflix e neppure altri servizi di video in streaming, perciò non è ancora chiaro se i film arriveranno nelle sale o in streaming (dalle notizie precedenti sappiamo, in ogni caso, che Netflix non è coinvolta in questo nuovo progetto)

Warrior Nun salvata dai fan

Warrior Nun - basata su un personaggio dei fumetti creato da Ben Dunn - racconta le vicende di Ava (Alba Baptista), una diciannovenne che riceve una nuova opportunità di vita quando si risveglia in un obitorio con un artefatto divino nella schiena e scopre di far parte di un antico ordine di suore guerriere che ha il compito di affrontare i demoni che infestano la terra Terra, mentre forze potenti di inferno e paradiso fanno a gara per individuarla e sfruttare i suoi poteri. Netflix ha cancellato la serie dopo due stagioni soprattutto a causa degli alti costi di produzione, ma Warrior Nun ha potuto contare su un fandom agguerrito che per mesi non si è arreso sostenendo la campagna #SaveWarriorNun. Sei mesi dopo la cancellazione, i fan sono stati ricompensati con la notizia che aspettavano. Adesso bisognerà solo attendere la fine degli scioperi di Hollywood per conoscere più dettagli.