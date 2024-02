Vita da strega: Il remake della sitcom in lavorazione a Sony

News Serie TV

La sceneggiatrice di The Boys e Daisy Jones and the Six Judalina Neira sta lavorando a un reboot dell'amata sitcom degli anni '60: ecco i primissimi dettagli.

Una delle sitcom più amate di sempre, Vita da strega (in originale Bewitched), potrebbe presto tornare in tv con una nuova veste. Deadline rivela che la sceneggiatrice e produttrice Judalina Neira, già dietro le quinte di serie come The Boys e Daisy Jones and the Six, starebbe lavorando a un remake della serie andata in onda con successo dal 1964 al 1972.

Vita da strega: Cosa sappiamo sul remake

La nuova potenziale serie è in sviluppo in seno a un accordo tra Sony Pictures Television e la società di produzione di Judalina Neira, Famous Last Words Productions. Si tratta del primo progetto a cui lavora la sceneggiatrice dopo aver firmato l'accordo. Scritto dalla stessa Neira, il remake di Vita da strega è descritto come un irriverente reboot con episodi da un'ora. Al progetto sono legati, come produttori esecutivi, anche Doug Robinson e Lauren Moffat e per il momento non c'è una rete o un servizio di video in streaming di riferimento.

Il sodalizio tra Sony e Judalina Neira

"Judalina si è unita alla famiglia Sony grazie al suo lavoro in The Boys e siamo incredibilmente orgogliosi del suo contributo alla visione del creatore Eric Kripke", ha affermato Lauren Stein, responsabile creativo di Sony Pictures Television. "Porta passione e autenticità ed è stata una sostenitrice della rappresentazione e della crescita degli scrittori Latinx: sapevamo che dovevamo stringere un accordo con lei! Siamo così entusiasti di averla chiamata in casa Sony e non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà mentre approfondiamo la nostra relazione", ha aggiunto. "Non potrei essere più entusiasta di unire le forze con loro per questo prossimo grande passo della mia carriera", ha risposto Neira.

Il successo di Vita da strega e i precedenti tentativi di reboot

Creata da Sol Saks e prodotta da Harry Ackerman, Vita da strega è andata in onda per otto stagioni su ABC, dal 1964 al 1972. Ha seguito Elizabeth Montgomery nei panni di Samantha, una strega sposata con un comune uomo mortale, Darrin (Dick York), e raccontava il modo in cui i suoi poteri e la sua famiglia malvagia ostacolavano i suoi sforzi di vivere una vita normale e priva di magia come una tipica casalinga di periferia. Dalla serie è nato anche uno spin-off di breve durata sulla figlia di Samantha, Tabitha, andato in onda nel 1977. La serie ha poi ispirato l'omonimo film del 2005 con Nicole Kidman e Will Ferrell diretto da Nora Ephron e un altro lungometraggio, nel 2021, che però non si è concretizzato.

Negli ultimi anni Sony TV ha provato più volte a riportare in tv la serie con un reboot in collaborazione con diverse reti, tra cui CBS, NBC e ABC. Nel 2014 NBC si era impegnata a produrre un episodio pilota che però poi non si è trasformato in una serie vera e propria. In tutti questi casi, tuttavia, si trattava di una comedy con episodi di mezz'ora. Il fatto che il nuovo progetto preveda invece episodi di un'ora ci fa pensare che possa essere davvero qualcosa di diverso, probabilmente un mix di generi con una forte chiave di lettura satirica.