Vita da Carlo: la serie di e con Verdone da oggi su Amazon Prime Video!

News Serie TV

Oggi, 5 novembre 2021, debutta su Amazon Prime Video Vita da Carlo, serie in 10 episodi che ci racconta un inedito Carlo Verdone, fra situazioni tragicomiche e affetti familiari.

Debutta, su Amazon Prime Video, una serie imperdibile che mescola felicemente realtà e finzione e che ci racconta, nella sua quotidianità, uno dei registi e attori che più ci hanno fatto ridere negli ultimi quattro decenni. Vita da Carlo ci porta nel mondo di Carlo Verdone, un mondo fatto di lavoro, di incontri assurdi, di situazioni surreali ma anche di affetti familiari, di ricerca di solitudine, di amicizia e soprattutto di ascolto, perché l'uomo che pian piano si svela di fronte a noi dimostra bontà ed empatia, e non si sottrae agli innumerevoli selfie che, puntualmente, qualche fan desidera scattarsi al suo fianco, anche se il nostro anela a quella pace e tranquillità di cui la sua amata terrazza è il simbolo per eccezione.

Vita da Carlo si articola in dieci episodi ed è prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis. La regia è di Verdone e del direttore della fotografia Arnaldo Catinari, che ha già diretto la terza stagione di Suburra - La Serie e che ha aiutato Carlo a girare in maniera dinamica.

Vita da Carlo segna il debutto di Carlo Verdone in una serie tv, che necessariamente impone a chi scrive o dirige tempi diversi e soprattutto la possibilità di approfondire temi e personaggi. Verdone ha accolto con entusiasmo la sfida, dimostrando che, anche dopo i 60, ci si può in un battibaleno trasformare, senza però tradirsi.

Vita da Carlo: Trailer Ufficiale: Vita da Carlo: Trailer Ufficiale della Serie con Carlo Verdone di Amazon Prime Video - HD

Vita da Carlo: interpreti e personaggi

Intorno a Carlo Verdone e alla sua spasmodica ricerca di tranquillità si snodano accadimenti comici e imprevedibili e si agitano sia individui curiosi che persone normali. Vittima di un produttore che vorrebbe vederlo nuovamente all'opera con una commedia di personaggi e pressato da uno sceneggiatore che desidera invece che si dedichi a un film serio in cui venga fuori tutta la sua "malinconicità", Carlo può rifugiarsi nei suoi affetti, che sono gli amici e la famiglia. Ecco i personaggi principali di Vita da Carlo e gli attori che li interpretano:

Max Tortora è… semplicemente Max Tortora , carissimo amico di Carlo . Lo accompagna nelle sue disavventure quotidiane e ha qualche problema sentimentale

è… semplicemente , carissimo amico di . Lo accompagna nelle sue disavventure quotidiane e ha qualche problema sentimentale Monica Guerritore fa la parte di Sandra , la moglie di Carlo , a cui Verdone vuole un gran bene

fa la parte di , la moglie di , a cui vuole un gran bene Caterina De Angelis è Maddalena , la figlia di Carlo . Anche se è una ragazza indipendente, ha l'abitudine di portare a casa i fidanzati e conviverci, cosa di cui Carlo non è particolarmente felice. La giovane attrice è la figlia di Margherita Buy , e Verdone la conosce da quando è piccola.

è , la figlia di . Anche se è una ragazza indipendente, ha l'abitudine di portare a casa i fidanzati e conviverci, cosa di cui non è particolarmente felice. La giovane attrice è la figlia di , e la conosce da quando è piccola. Antonio Bannò interpreta Chicco , prima boyfriend e poi ex boyfriend di Maddalena , che non ha una casa dove stare e tormenta Carlo con i suoi problemi e la sua solitudine, diventando un po’ troppo ingombrante.

interpreta , prima boyfriend e poi ex boyfriend di , che non ha una casa dove stare e tormenta con i suoi problemi e la sua solitudine, diventando un po’ troppo ingombrante. Filippo Contri impersona Giovanni , il figlio di Carlo . E' un ragazzo un po’ scontroso e non vive più a casa.

impersona , il figlio di . E' un ragazzo un po’ scontroso e non vive più a casa. Ad Anita Caprioli è stato affidato il ruolo di Annalisa , che lavora nella farmacia vicino a casa di Carlo . Annalisa è affascinata da Carlo e l'attrazione è reciproca. Nascerà l'amore?

è stato affidato il ruolo di , che lavora nella farmacia vicino a casa di . è affascinata da e l'attrazione è reciproca. Nascerà l'amore? Giada Benedetti è Rosa Esposito , l'assistente e segretaria di Carlo, che segue i suoi mille impegni lavorativi. E’ paziente e volenterosa.

è , l'assistente e segretaria di che segue i suoi mille impegni lavorativi. E’ paziente e volenterosa. Maria Paiato impersona Annalisa, la storica donna di servizio di Carlo, che lo conosce da tempo immemore. Brusca e volitiva, può permettersi di trattare un po’ male il suo datore di lavoro, di rimproverarlo e di criticare la sua vita.

Del cast di Vita da Carlo fanno parte diversi altri attori, fra cui Andrea Pennacchi (che fa un politico) e Claudia Potenza (che interpreta l'insoddisfatta compagna di Max Tortora). Poi ci sono delle guest star, come Antonello Venditti.

Vita da Carlo: le nostre interviste video ai registi e al cast