Vita da Carlo: Al via le riprese della seconda stagione

I nuovi episodi della serie di e con Carlo Verdone arrivano in streaming su Paramount+ nel 2023.

Carlo Verdone torna semplicemente Carlo nei panni di se stesso nella seconda stagione di Vita da Carlo, la comedy nella quale l'attore e regista romano ha mostrato al pubblico il suo lato più privato e vulnerabile. Sono iniziate oggi le riprese dei nuovi episodi che arriveranno sul nuovo servizio di video in streaming Paramount+ nel 2023.

Vita da Carlo continua

Nei 10 episodi della prima stagione di Vita da Carlo, arrivata a novembre 2021 su Prime Video, Verdone ha interpretato se stesso in una storia che ha mescolato realtà e finzione e che, come la sua vita, ha il sapore del paradosso. Carlo ha rivelato aspetti inediti della sua personalità con uno humour prorompente, regalando momenti esilaranti in una nuova avventura per lui del tutto inedita. La seconda stagione, presumibilmente, continuerà su questo filone regalandoci emozioni, veri aneddoti della vita del regista e personaggi di finzione che si mescoleranno con persone reali in una commedia esilarante. Vita da Carlo 2 è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis ed è scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso.

Il cast tra vecchi e nuovi volti

Oltre a Carlo Verdone, nel cast della nuova stagione saranno presenti altri nomi illustri: non solo Max Tortora, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis e Filippo Contri che erano già presenti nella prima stagione ma anche Stefania Rocca, Sangiovanni, Claudia Gerini, l'amico di sempre di Verdone Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Maria Paiato, Ludovica Martino, Fabio Traversa, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi e Mita Medici.

Le musiche sono di Fabio Liberatori, Edizioni Musicali Filmauro, il direttore della Fotografia è Roberto Forza, la scenografia è di Giuliano Pannuti, i costumi di Tatiana Romanoff, il montaggio è di Pietro Morana, mentre l'Organizzatore generale della produzione è Carlo Pasini.