Vita da Carlo: Al via le riprese della quarta stagione, Verdone annuncia il cast

News Serie TV

Sono iniziate le riprese della quarta stagione di Vita da Carlo che ospiterà prestigiose guest star, da Francesca Fagnani ad Alvaro Vitali: ecco tutte le novità in un video dal set.

Come anticipato già allo scorso Festival del cinema di Roma, Carlo Verdone è tornato ufficialmente sul set di Vita da Carlo, la serie in cui interpreta se stesso con risultati sempre ironici e imprevedibili. Paramount+, la piattaforma dove la comedy tornerà prossimamente con i nuovi episodi, ha fatto sapere che le riprese della quarta stagione sono iniziate e ha diffuso un video in cui Verdone in persona annuncia il cast, tra conferme e graditissime new entry.

Vita da Carlo 4: Stagione 4: Carlo Verdone annuncia il cast - HD

Vita da Carlo: Le anticipazioni della quarta stagione

Se la terza stagione di Vita da Carlo aveva immaginato Carlo Verdone in veste di conduttore e direttore artistico di Sanremo, la trama della quarta è ancora top secret. Chissà se anticiperà la realtà come avvenuto con la terza, in cui il cantautore Lucio Corsi veniva scelto da Verdone come partecipante del suo festival della canzone, cosa poi realmente accaduta quando Carlo Conti ha fatto il nome dell'artista toscano annunciando la lista dei concorrenti del prossimo Sanremo.

Le aggiunte al cast e le riconferme

Al fianco di Carlo Verdone nella prossima stagione di Vita da Carlo sono stati riconfermati Monica Guerritore, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Claudia Potenza e Maria Paiato. Tra i protagonisti ci sarà anche Sergio Rubini, entrato nel cast principale. Saranno invece amichevoli guest star Francesca Fagnani, Enrico Mentana, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaro Vitali. Ma la lista degli attori che vedremo è lunghissima; Paramount+, infatti, fa sapere che ci saranno anche Roberto Citran, Aida Flix, Alex Badiglio, Tommaso D'Agata, Giada Benedetti, Adele Cammarata, Irene Girotti, Mariacarla Casillo, Phaim Bhuiyan, Matteo Francomano, Pietro Paschini, Stefano Ambrogi, Pietro Ragusa, Riccardo Diana, Anna Pons Fendi, Giacomo Stallone, Anastasiia Kuzmina, Stefano Fabrizi, Chiara Bassermann, Corinne Jiga, Valentino Campitelli, Daniele Locci, Gloria Coco, Loredana Piedimonte, Maia Carbone, Roberto Cardone, Davide Bechini, Ernesto Fioretti, Alessio Gilardini, Nasima Akhter, Rishad Noorani, Albachiara Porcelli, Mauro Santopietro, Cinzia Susino, Leonardo Alberto Lutrari, Anthony Cordoba, Adriano Savina, Alessandro Settimj, Edoardo Tarquini, Junkai Zhou, Cesare Ceccolongo, Alessandro Fabiani, Leonardo Venturi, Gian Marco Fochetti, Luca Filippi, Francesco Cauzzi, Federica Bau', Mathilde Serre, Ludovica Bizzaglia, Enrichetta Ranieri Martinotti, Valentina Fois, Giulia Greco, Giulio Somazzi.

Vita da Carlo è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti, e scritta da Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Anche in questa stagione Carlo Verdone dirigerà la serie alternandosi con Valerio Vestoso.