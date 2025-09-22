Vita da Carlo 4: La data d'uscita e il poster della stagione finale

News Serie TV

La quarta e ultima stagione di Vita da Carlo, la serie con Carlo Verdone nei panni di se stesso, debutterà presto su Paramount+: ecco la data d'uscita e tutte le anticipazioni.

"Perdersela è peccato". Così recita il poster ufficiale della quarta e ultima stagione di Vita da Carlo, svelandone anche la data d'uscita su Paramount+: il 28 novembre. La serie che vede protagonista Carlo Verdone nel duplice ruolo di attore e regista è pronta a tornare con il capitolo finale, un epilogo che darà l'occasione proprio a Verdone di riflettere sulla sua lunga carriera e sull'eredità che lascia. Prima del debutto, la stagione sarà presentata in anteprima alla prossima Festa del Cinema di Roma.

Vita da Carlo: La trama della quarta stagione

Dopo i clamorosi eventi della terza stagione, culminati in una gaffe al Festival di Sanremo e nel conseguente esilio volontario a Nizza, Carlo Verdone torna in Italia ma con un profilo basso. La gogna mediatica lo ha reso un'altra vittima della cancel culture, spingendolo a ritirarsi. Tuttavia, il richiamo del cinema è troppo forte: il Centro Sperimentale di Cinematografia gli propone una cattedra di regia, offrendogli la possibilità di reinventarsi e chiudere in bellezza la sua carriera. La stagione finale si concentrerà sul rapporto tra Carlo e i suoi sei giovani allievi: aspiranti registi cresciuti in un mondo radicalmente diverso da quello in cui è nato e si è formato lui. Il divario generazionale sarà il cuore della narrazione, mettendo in evidenza il contrasto tra la sensibilità old school di Verdone e il politicamente corretto della nuova generazione. L'obiettivo di Carlo? Aiutare i ragazzi a realizzare un film collettivo sul tema della solitudine, ma il percorso sarà tutto fuorché semplice.

Famiglia e nuove sorprese

Ci saranno tensioni con altri personaggi, in particolare con Sergio Rubini, nel ruolo del responsabile del corso di recitazione. Stando alle anticipazioni svelate dallo stesso Verdone, i due daranno vita a una dinamica fatta di rivalità e ammirazione reciproca. Ma, tra colleghi dispettosi e compromessi con i produttori, la strada per riuscirci sarà lunga e piena d’intoppi. Non mancheranno, naturalmente, i problemi familiari: Chicco e Maddalena, risucchiati dai doveri genitoriali e con un matrimonio da organizzare; Annamaria e Sandra alle prese con le rispettive pene d’amore; Giovanni ed Eva di ritorno dalla Nuova Zelanda con una grande sorpresa. E, ovviamente, tutti si affideranno a Carlo per risolvere i problemi.

Il cast e le tante guest star

Accanto a Verdone, il cast della stagione finale è più ricco che mai. Tra i protagonisti: Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Maria Paiato, Claudia Potenza, Filippo Contri, Maccio Capatonda e numerosi altri. Non mancano le guest star d’eccezione come Francesca Fagnani (vedremo Verdone protagonista di una puntata di Belve), Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e il compianto Alvaro Vitali. Completano il cast nomi come Roberto Citran, Aida Flix, Anastasiia Kuzmina, e molti altri volti nuovi e noti del cinema e della TV.

Vita da Carlo è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti; scritta da Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni e interpretata dallo stesso Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso.