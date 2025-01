Vita da Carlo 4, anticipazioni: Verdone professore di regia e ospite di Belve nella prossima stagione

News Serie TV

Mentre le riprese sono in corso, Carlo Verdone ha svelato diverse anticipazioni sulla quarta stagione di Vita di Carlo, che sarà l'ultima e arriverà prossimamente su Paramount+: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Carlo Verdone è impegnatissimo sul set della quarta stagione di Vita da Carlo, la serie in cui interpreta una versione un po' sopra le righe di se stesso. La prossima stagione, che sarà anche l'ultima e arriverà prossimamente in streaming su Paramount+, metterà nuovamente alla prova il suo Carlo ponendolo davanti a nuove sfide professionali e facendolo relazionare con nuovi personaggi. L'attore romano ha incontrato alcuni giornalisti al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, proprio dove in queste settimane sono in corso le riprese della serie. Per l'occasione ha rivelato qualche anticipazione sui prossimi episodi, soffermandosi anche sull'emozione provata nel tornare al Centro Sperimentale, luogo che ha segnato la sua formazione. Tra le novità, Verdone ha parlato del suo ruolo di professore di regia che ricoprirà nella quarta stagione, una sfida che gli permette di confrontarsi con i giovani talenti del cinema. Ma non è tutto: nel video che vedete qui sotto, condiviso da Paramount+, il regista ha parlato dell'evoluzione dei personaggi nella quarta stagione e dello scontro generazionale che sarà centrale nella trama.

Vita da Carlo 4: Stagione 4 - Carlo Verdone dà le prime anticipazioni sulla trama - HD

Vita da Carlo: Le anticipazioni della quarta stagione svelate da Verdone

Nella quarta stagione di Vita da Carlo, il personaggio di Carlo Verdone si confronterà con una nuova sfida: insegnare come professore di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Dopo aver ricoperto ruoli importanti come sindaco di Roma nella prima stagione e direttore artistico del Festival di Sanremo nella terza, Carlo accetterà di lavorare con giovani studenti. Tuttavia, come ha raccontato il protagonista ai giornalisti, la sua esperienza al Centro Sperimentale non sarà priva di tensioni, in particolare con il personaggio di Sergio Rubini, responsabile del corso di recitazione. I due professori, a quanto pare, si troveranno a litigare frequentemente, creando una dinamica di ammirazione e, allo stesso tempo, rivalità che metterà pepe nelle vicende della prossima stagione.

Verdone ha posto l'accento sull'approccio che il suo Carlo adotterà nei prossimi episodi, mettendosi al servizio dei giovani. Il suo sarà un gesto di gratitudine e significherà anche un ritorno alle origini della sua passione. "Perché voglio restituire il grande regalo che mi ha fatto Sergio Leone, quando mi disse di voler produrre un mio film", ha spiegato il regista. Proprio al centro sperimentale, inoltre, da bambino accompagnava suo padre Mario Verdone alle lezioni e maturava il desiderio di diventare regista.

Il cast e le guest star della stagione finale: ci sono anche Francesca Fagnani e Alvaro Vitali

In parallelo, la stagione finale esplorerà anche la vita personale di Carlo, tra le sue nevrosi, le fragilità e le dinamiche familiari non dimenticando il suo rapporto con i figli (interpretati da Caterina De Angelis e Filippo Contri). Verdone ha promesso che tutti i personaggi avranno un arco che arriverà a una conclusione. Ma c'è di più. Come avevamo intuito quando Francesca Fagnani era stata annunciata tra le guest star, nei prossimi episodi Verdone affronterà anche la temuta prova di Belve, il popolare programma di interviste condotte dalla giornalista romana. Carlo si metterà alla prova cercando di riacquistare il favore del pubblico dopo le polemiche legate alle sue gaffe su Sanremo. In questo contesto, si racconterà con sincerità e libertà e il divertimento sarà assicurato, ha anticipato il regista.

Tra gli ospiti del prossimo ciclo di episodi ci sarà anche Alvaro Vitali, l'iconico Pierino. Un ritorno che ha suscitato curiosità e che, come ha sottolineato Verdone, non è stato motivato dalla compassione, ma dalla convinzione che Vitali "funzionasse" come parte integrante della trama. Verdone ha anche raccontato che Vitali era stato inizialmente scelto per la seconda stagione, ma non aveva potuto partecipare per motivi di salute. Tra le altre guest star che vedremo ricordiamo anche Enrico Mentana, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi e Vera Gemma. Naturalmente torneranno anche gli altri volti fissi della serie cioè Monica Guerritore, Antonio Bannò, Claudia Potenza e Maria Paiato.

Vita da Carlo è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti, e scritta da Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Anche in questa stagione Carlo Verdone dirigerà la serie alternandosi con Valerio Vestoso. Una data d'uscita della quarta stagione non è stata ancora fissata, ma sappiamo che la serie tornerà con i nuovi episodi entro la fine dell'anno su Paramount+.