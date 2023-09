Vita da Carlo 2, la parola alle new entry della serie: il cantante Sangiovanni e l'attrice Ludovica Martino

News Serie TV

Vita da Carlo 2 segna l'esordio davanti alla macchina da presa del popolare cantante Sangiovanni. Altra nuova acquisizione della serie di e con Carlo Verdone è Ludovica Martino. Noi di comingsoon.it li abbiamo intervistati.

Nella seconda stagione di Vita da Carlo ci sono due interessanti nuovi personaggi. Il primo interpreta se stesso, il secondo… anche. Si tratta di Sangiovanni e di Ludovica Martino, solo che lei interpreta la versione peggiore e decisamente inumana di se stessa, mentre lui non si discosta più di tanto dalla propria indole, nonostante abbia il compito di impersonare un giovanissimo Carlo Verdone nel film autobiografico che il regista sta girando all'interno della serie, e che racconta una sua storia d'amore con una prostituta.

Sangiovanni non aveva mai tentato la strada del cinema, e al principio Carlo Verdone temeva di incontrare una specie di alieno, ma poi si è dovuto ricredere, perché il giovane cantante ha messo le proprie fragilità e malinconie nel Sangiovanni di Vita da Carlo 2, e ciò lo ha reso interessante, sfaccettato e soprattutto vero. Ludovica Martino, invece, si è molto divertita a fare la parte dell'attrice odiosa e montata. Nella realtà è una persona umile e una ragazza deliziosa, e lo stesso si può dire per Sangiovanni. Come lo sappiamo? Semplice, li abbiamo intervistati. Possiamo anche vederli in azione andando su Paramount Plus, dove la serie scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone, e prodotta da Aurelio e Luigi de Laurentiis è disponibile.