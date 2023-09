Vita da Carlo 2: l'intervista a Caterina De Angelis, Antonio Bannò e Filippo Contri, i giovani della serie

News Serie TV

Tra i personaggi di Vita da Carlo che tornano nella seconda stagione della serie di e con Carlo Verdone ci sono i due figli del regista, Giovanni e Maddalena, e Chicco, l'ex ragazzo di Maddalena. Li interpretano Filippo Contri, Maddalena De Angelis e Antonio Bannò, che abbiamo intervistato.

Nella seconda stagione di Vita da Carlo, che si compone di 10 episodi, anche i personaggi per così dire secondari vengono approfonditi, e non soltanto perché le loro vicende si incrociano con le peripezie del protagonista Carlo Verdone, che davvero si ritrova in un frullatore, ma perché gli sceneggiatori hanno voluto fin dall'inizio che ogni ruolo acquistasse sempre più spessore. Del resto, una delle ragioni per cui tanti amano lavorare per una serie tv è la possibilità di sviluppare temi, trame e caratteri.

Nella prima stagione di Vita da Carlo abbiamo scoperto che Maddalena è incinta. In realtà non sappiamo se di Chicco o del coreano, e quindi ci aspettiamo che la nuova stagione sveli il mistero. Chicco è ancora innamorato di Maddalena e ha trovato in Carlo un amico e una specie di zio. Quanto a Giovanni, è un ragazzo con un grande senso del dovere e forse il più rigido tra i giovani della serie. Staremo dunque a vedere se comincerà a sciogliersi oppure no.

A interpretare Chicco, Giovanni e Maddalena sono rispettivamente Antonio Bannò, Filippo Contri e Caterina De Angelis. Quest'ultima è la figlia di Margherita Buy, e a vederla duettare con Verdone non si può non pensare a Maledetto il giorno che t'ho incontrato, e siccome la ragazza è piuttosto brava, ben venga il passaggio di testimone. In occasione della presentazione alla stampa di Vita da Carlo 2, che da oggi è disponibile su Paramount Plus, abbiamo incontrato i tre giovani attori per una breve intervista video.