Viola Davis sarà Michelle Obama in First Ladies, nuova serie antologica di Showtime

La star de Le regole del delitto perfetto ne sarà anche la produttrice esecutiva.

Showtime racconterà le storie delle first ladies d'America in una serie antologica, con la star de Le regole del delitto perfetto Viola Davis volto di Michelle Obama nel primo ciclo di episodi.

First Ladies è il nuovo, entusiasmante progetto che la vincitrice dell'Emmy - ancora per poco nei panni di Annalise Keating nel legal thriller di ABC (la sesta stagione in onda da settembre sarà l'ultima) - sta sviluppando con il marito e partner di produzione Julius Tennon. L'antologia esplora in ciascun episodio le vite private e pubbliche di eroine in larga parte enigmatiche, con la prima stagione incentrata sulla Sig.ra Obama, Eleanor Roosevelt e Betty Ford.

La sceneggiatura è nelle mani dell'autore Aaron Cooley, il quale ne sarà anche il produttore esecutivo con Davis, Tennon, il premio Oscar Cathy Schulman (Crash), Jeff Gaspin e Brad Kaplan.