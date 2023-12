Vince un Emmy Award la serie Italy Made with Love dedicata all'artigianato italiano

News Serie TV

Sono stati consegnati a Los Angeles i 50° Daytime Emmy Awards e tra i vincitori c'è anche una docuserie che celebra gli artigiani del nostro paese.

La docuserie Italy Made with Love ha vinto il prestigioso Emmy Award nella categoria Outstanding Educational and Informational Program relativa ai programmi televisivi che allietano i pomeriggi degli spettatori americani. Prodotta dalla Symbio Studios di Patrick Greene che firma anche la regia, la serie è in onda sul network PBS e celebra l'artigianato italiano di cinque regioni e una città: Liguria, Toscana, Umbria, Puglia, Emilia Romagna e Venezia.

Italy Made with Love è un viaggio nei laboratori degli artigiani del nostro paese, ne mette in risalto il talento e la dedizione che si tramanda di generazione in generazione da secoli, dai veterani agli apprendisti. Sono direttamente questi incredibili lavoratori, che danno lustro all'Italia, a raccontare la loro esperienza, dalla maestria nel modellare il vetro soffiato a Venezia alla ceramica in Puglia, dalla lavorazione dell'olio d'oliva in Toscana alla tessitura del cashmere a Genova, senza dimenticare ovviamente l'amore per tutta la cucina regionale. Sappiamo che la maggior parte dei prodotti che abbiamo in casa sono frutto di un processo industriale, spesso senz'anima. Questa serie ci ricorda quanto le persone siano in grado di fare la differenza nella confezione di un prodotto, di quanto la manifattura di un oggetto sia di fatto un elemento che crea una connessione tra chi lo produce e chi lo acquista. Precisione e perfezione, amore e delicatezza che gli artigiani mettrono nel loro lavoro, offrono una prospettiva unica su ciò che mantiene eterne la tradizione e viva la cultura.

"Speriamo sia solo l’inizio perché Italy Made with Love ha dimostrato di essere uno straordinario strumento di conoscenza e un efficace volano di marketing del territorio e delle attività coinvolte" spiega la produttrice italiana Francesca Pedrazza Gorlero. "Quando ha iniziato ad andare in onda l’anno scorso sulla PBS e a bordo dei voli ITA Airways, United e ora Iberia, gli artigiani, ormai diventati amici, mi hanno chiamato spesso, dicendomi che turisti e clienti si sono presentati da loro perché li avevano visti nel documentario. Una grande soddisfazione per noi italiani che abbiamo lavorato al progetto e per Patrick che l’ha fortemente voluto”.

Italy Made with Love: origine e trailer della serie documentario

Il produttore americano Patrick Greene, che ha investito in prima persona per la realizzazione del progetto con la sua società Symbio Studios, racconta di aver trascorso il periodo del Covid a Bologna, città della moglie Sara (figlia di Dodi Battaglia dei Pooh): "Ogni giorno vedevo le botteghe chiuse e gli artigiani che continuavano a lavorare. Mi sono chiesto cosa potessi fare per loro. Da qui è nata l’idea di Italy Made with Love".

“Sul campo abbiamo lavorato tanto e con ritmi molto serrati", continua Pedrazza Gorlero, "io e il mio team produttivo, composto da Giacomo Formigari Bernardelli e Victor Montagnani, abbiamo selezionato gli artigiani in collaborazione con Confartigianato Imprese e altre associazioni di categoria nelle varie regioni, secondo il concept del progetto che vuole raccontare attività artigianali a conduzione e tradizione familiare. In Italia c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il “made in Italy” della produzione del documentario ha visto come direttori della fotografia Luca Dal Lago e l’esperto Filippo Chiesa. A completare il team internazionale dei DoP, Thomas Jacobi. Poi la serie ha necessitato di un lungo lavoro di scrittura e post produzione negli US, in costante contatto con l’Italia e la colonna sonora originale è scritta dal musicista e compositore italiano Filadelfo Castro.”

Per Greene "è stato un onore poter raccontare le storie di alcuni degli artigiani più incredibili d'Italia. Sono stato ispirato dalla loro passione e dal loro talento. Viviamo di velocità e di e-commerce, volevo mostrare l'impatto di qualcosa che sia "fatto con amore" e che affonda le sue radici nella cultura e nella storia di un Paese. Siamo fortunati ad avere questi artigiani che continuano a fare il loro mestiere e a farci apprezzare alcuni dei valori più grandi della vita”. A proposito dell'Emmy Award appena conquistato, Pedrazza Gorlero racconta che “Non voglio dire che non ce lo aspettassimo perché sapevamo di aver lavorato bene e con entusiasmo, ma avevamo avversari importanti. È stata una bellissima sorpresa. Ha vinto la qualità della serie ma, soprattutto, il saper fare del nostro Paese: gli artigiani incredibili che abbiamo avuto l’onore di incontrare e raccontare, l’impegno di tutti quelli, e sono tanti, che hanno lavorato a Italy made with love. Siamo al lavoro per le prossime stagioni”.