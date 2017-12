Victoria: La stagione 2 arriva su laF, una clip in anteprima

Dopo il grande successo del ciclo inaugurale, la seconda stagione della serie britannica Victoria, che racconta la vita e il regno della Regina Vittoria, arriva in prima tv assoluta su laF (canale 139 di Sky), che ne propone due episodi ogni venerdì alle ore 21:10 dal 29 dicembre al 19 gennaio, concludendosi sabato 20 gennaio con l'episodio speciale di 90 minuti Comfort and Joy.

Uno dei drama in costume più amati dell'ultimo decennio, Victoria e la sua seconda stagione - di cui ComingSoon.it Serie TV vi mostra qui di seguito una clip in anteprima - vedono la sorprendente Jenna Coleman affiancata da nuovi grandi ingressi nel cast, fra i quali la leggendaria Diana Rigg (l'amatissima Regina di Spine de Il Trono di Spade). Siamo negli Anni '40 dell'Ottocento, tra i più difficili e complessi per Victoria. Dopo la nascita della sua primogenita, Victoria Adelaide, la donna più potente al mondo deve cercare un nuovo equilibrio tra l'essere regina, moglie e madre. Mentre suo marito, il principe Albert (Tom Hughes), inizia a soffrire del peso del suo ruolo indefinito come principe consorte, Victoria deve affrontare gravi problemi istituzionali, sia nella tumultuosa Inghilterra che nel resto del regno, come la grande carestia irlandese, l'abolizione delle Corn Laws (i dazi sulle derrate agricole) e la crisi in Afghanistan.

"In questa seconda stagione Victoria e Albert devono affrontare il problema di vivere felici e contenti, a volte anche tumultuosamente", afferma l'ideatrice Daisy Goodwin. "Da molti punti di vista, il dilemma di Victoria è attuale: come puoi far funzionare il tuo matrimonio e avere una famiglia felice mentre devi svolgere un lavoro molto importante? Puoi avere tutto?".