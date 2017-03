Victoria: Clip in anteprima della serie tv di successo, dal 3 marzo su La Effe

La serie tv che ha incollato ai teleschermi 8 milioni di britannici, Victoria arriva finalmente in Italia, dal 3 marzo ogni venerdì alle ore 21:10 su La Effe (canale 139 di Sky) con un doppio episodio.

Basata sui diari personali della leggendaria Regina Vittoria, caratterizzata da ambientazioni sontuose, costumi affascinati e un cast d'eccezione, in cui spicca l'interpretazione della protagonista Jenna Coleman (Clara Oswald in Doctor Who), Victoria - di cui ComingSoon.it Serie TV vi mostra una clip in anteprima - ripercorre negli otto episodi della prima stagione i primi 5 anni di regno di Vittoria, nella sua sorprendente trasformazione da adolescente ribelle in una delle donne più influenti, potenti, affascinanti e controverse della storia: dalla sua ascesa al trono all'età di 18 anni fino alla nascita della primogenita, passando per l'amicizia e l'infatuazione per il Primo Ministro Lord Melbourne (Rufus Sewell, I pilastri della Terra) e per il matrimonio col principe Alberto di Sassonia (Tom Hughes).

Diventata grazie alla sua forza di volontà una vera icona femminile, capace di unire un Paese pieno di squilibri interni e diventare la donna più potente al mondo, Vittoria regnò per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, facendo della sua la seconda monarchia più longeva del Regno Unito dopo quella della pronipote Elisabetta II. Il periodo della sua reggenza, rigoglioso dal punto di vista industriale, culturale, politico, scientifico e militare, ha avuto una tale importanza da prendere il suo nome: epoca vittoriana.