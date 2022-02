Vampire Academy: Le prime immagini della nuova serie dall'ideatrice di The Vampire Diaries in un promo di Peacock

News Serie TV

Il drama, adattato da Julie Plec, è tratto dall'omonima saga letteraria di successo di Richelle Mead.

In occasione della cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali che si stanno svolgendo in questi giorni in Cina, il servizio di video in streaming Peacock ha rilasciato uno speciale promo in cui presenta diverse novità che arriveranno nei prossimi mesi, compresa l'attesa Vampire Academy, la nuova serie della creatrice ed ex showrunner di The Vampire Diaries Julie Plec. Basata sui romanzi young adult di Richelle Mead, Vampire Academy debutterà in streaming su Peacock (in arrivo prossimamente anche in Italia incluso nell'abbonamento Sky e NOW) entro la fine dell'anno. Guardate qui sotto le prime immagini.

La trama di Vampire Academy

Descritta come "una storia di romanticismo, amicizia, morte, sesso e scandalo", Vampire Academy è ambientata in un mondo di privilegi e glamour in cui l'amicizia di due giovani donne va oltre le loro classi sociali mentre si preparano a fare il loro debutto in società come veri vampiri. Il drama, che combina l'eleganza del romanticismo aristocratico con le emozioni soprannaturali del genere vampiresco, è ambientato presso la prestigiosa Accademia St. Vlademir, che non è un collegio qualsiasi: è infatti un luogo nascosto dove i vampiri aristocratici vengono educati e adolescenti per metà umani si addestrano per proteggerli dai selvaggi Strigoi, vampiri che vorrebbero vederli distrutti.

Al centro del racconto c'è Rose (Sisi Stringer, a destra nella foto in alto) che studia per diventare la guardiana della sua amica non morta Lissa (Daniela Nieves, a sinistra), una vampira reale della stirpe dei Moroi. Julie Plec, che insieme a Kevin Williamson aveva creato The Vampire Diaries da cui sono nati anche gli spin-off The Originals e Legacies, ha prodotto i dieci episodi di Vampire Academy e ha lavorato anche come sceneggiatrice e showrunner della serie insieme a Marguerite MacIntyre (l'attrice che in The Vampire Diaries interpretava lo sceriffo Forbes).

Il cast e i personaggi

Nella serie recitano anche Andrew Liner (grown-ish) nei panni di Mason Ashford, l'affascinante, leale e popolare Mason Ashford, in competizione con Rose per il ruolo di primo Guardiano.; J. August Richards (Angel) nel ruolo di Victor Dashkov, un nobile vampiro Moroi dal cuore d'oro; Kieron Moore (Sex Education) interpreterà Dimitri Belikov, il guardiano Dhampir modello perché leale, disciplinato e discreto. Ci sono poi Andre Dae Kim (Salvation) nel ruolo di Christian Ozera, un vampiro Moroi reale che è anche il paria della scuola e della corte reale, a causa degli imperdonabili peccati sociali dei suoi genitori; Anita-Joy Uwajeh nei panni di Tatiana Vogel, una vampira Moroi che lentamente prende d'assalto la corte reale; Mia McKenna-Bruce nei panni di Mia Karp, una studentessa non reale con un piano per scalare la società nei ranghi dei reali; Rhian Blundell nei panni di Meredith, una Dhampir intelligente e volitiva con poca pazienza per la volatilità di Rose o l'elitarismo di Mia; e Jonetta Kaiser nei panni di Sonya Karp, una giovane donna tranquilla e decisamente strana che siede ai margini della società Moroi.