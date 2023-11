Unwanted, scontro sociale in crociera: video intervista con Stefano Bises e Oliver Hirschbiegel sulla serie Sky Original

News Serie TV

Migranti salvati dal mare da una nave di crociera. Due mondi che confliggono nella serie Sky Original Unwanted. Ne abbiamo parlato con creatore e regista, Stefano Bises e Oliver Hirschbiegel, in questa video intervista.

Una nave di crociera e una barca in avaria con qualche decina di migranti ripescati e messi in salvo dalla gigantesca imbarcazione, piena di turisti in assetto da divertimento. Unwanted - gli ostaggi del mare è lo scontro fra due mondi, fra racconto sociale e thriller, nuova serie Sky Original in onda da stasera, 3 novembre 2023, per quattro venerdì e otto episodi su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Una storia liberamente ispirata a Bilal, il libro di Fabrizio Gatti sul suo viaggio sotto copertura fra i migranti sulle rotte fra Africa ed Europa. Interpretata da un composito cast internazionale capeggiato dal comandante della nave Marco Bocci, oltre a Jessica Schwarz, Dada Bodela, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Unwanted è creata e scritta da Stefano Bises e diretta da Oliver Hirschbiegel.

Ci raccontano la loro esperienza in questa video intervista.