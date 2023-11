Unwanted, crociera con brivido: Cecilia Dazzi e Francesco Acquaroli ci raccontano la serie Sky Original

News Serie TV

Nella serie Sky Original sono una coppia in crociera con le loro difficoltà e la ricerca di un po' di serenità. Cecilia Dazzi e Francesco Acquaroli ci raccontano la loro esperienza nella serie fra dramma e thriller Unwanted gli ostaggi del mare.

Una coppia in crociera, fra problemi coniugali e una certa forma di ostilità. Qualcosa fra di loro pesa di un passato complesso e scelte non condivise. Sono fra i protagonisti dei piani alti della lussuosa nave di crociera di Unwanted - gli ostaggi del mare, serie in onda stasera, venerdì 17 novembre, con la terza di quattro serate (quinto e sesto episodio) in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Sono Cecilia Dazzi e Francesco Acquaroli, protagonisti insieme a Marco Bocci, Jessica Schwarz, Dada Bozela e di molti altri in un cast composito, e molto internazionale, della serie Sky Original scritta e creata da Stefano Bises e diretta da Oliver Hirschbiegel e girata in inglese, italiano, tedesco, francese e diversi dialetti africani.

Abbiamo parlato di questa storia, fra dramma e thriller d'azione, che fa confliggere due mondi così lontani come il lusso della crociera e la disperazione dei migranti alla deriva nel Mediterraneo, proprio con Dazzi e Acquaroli oltre a Marco Palvetti. Sono fra gli interpreti del nucleo italiano della serie.

Ecco la nostra video intervista.