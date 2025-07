Uno splendido errore: Netflix annuncia la data della stagione 2

News Serie TV

Il teen drama di Netflix Uno splendido errore tornerà in streaming ad agosto. Ecco cosa ci aspetta nei nuovi 10 episodi.

L'attesa per le nuove storie di Jackie e dei fratelli Walter sta per terminare, finalmente. Dopo un'attesa lunga un anno e mezzo, i fan di Uno splendido errore, il teen drama tratto dal romanzo omonimo di Ali Novak, saranno felici di sapere che i 10 episodi della seconda stagione arriveranno in streaming su Netflix il prossimo mese, precisamente il 28 agosto. Nel frattempo, sono state diffuse tre nuove foto ufficiali, le stesse che vedete in questa pagina.

Uno splendido errore: La trama della stagione 2

Uno splendido errore (My Life With the Walter Boys nella versione originale) sta raccontando l'emozionante storia di formazione della quindicenne Jackie Howard (interpretata da Nikki Rodriguez), che, dopo aver perso la famiglia in un tragico incidente, lascia la sua vita agiata a Manhattan e si trasferisce nella campagna del Colorado per stare con la sua tutrice, Katherine (Sarah Rafferty), la migliore amica di sua madre, la quale sta crescendo dieci figli con suo marito George (Marc Blucas). Ben presto, Jackie sviluppa dei sentimenti per due dei fratelli Walter: l'affabile Alex (Ashby Gentry) e il tormentato Cole (Noah LaLonde).

Nella seconda stagione, dopo aver lasciato Silver Falls in seguito alla dichiarazione d'amore di Alex e al bacio con Cole, Jackie, che ha trascorso l'estate a New York, torna nel Colorado, determinata a fare ammenda con l'uno e stabilire dei limiti con l'altro, cercando al contempo il proprio posto all'interno della famiglia Walter. Ma reintegrarsi non è così semplice. Alex, che è molto cambiato durante l'estate, non è troppo entusiasta dei tentativi di Jackie di riallacciare i rapporti, poiché è concentrato sull'allenamento per un pericoloso rodeo (e sul godersi tutte le nuove attenzioni che sta ricevendo). Nel frattempo, Cole assume un nuovo ruolo a scuola, ma quando questo non riesce a colmare il vuoto lasciato dal non giocare a football, le sue vecchie abitudini tornano a galla, creando nuovi drammi. Mentre Jackie trova finalmente accettazione a Silver Falls, cercando però di mantenere la sua identità di Howard, si ritrova costretta a fare una scelta che potrebbe distruggere tutto quello che ha cercato di ricostruire.