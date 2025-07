Uno splendido errore: Il teaser trailer della stagione 2 rimette Jackie tra due fuochi

News Serie TV

Il teen drama basato sul romanzo di Ali Novak tornerà su Netflix il 28 agosto con i nuovi episodi: ecco il teaser trailer ufficiale di Uno splendido errore 2.

Jackie Howard è pronta a tornare a Silver Falls, ma nulla sarà semplice come sembra. Netflix ha pubblicato il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Uno splendido errore (titolo originale My Life With the Walter Boys), attesa sulla piattaforma il 28 agosto con tutti e dieci gli episodi disponibili dal primo giorno. A poco meno di un anno dalla prima stagione, il teen drama tratto dal romanzo di Ali Novak si prepara a riportarci nel ranch del Colorado, dove il cuore di Jackie (Nikki Rodriguez) si trova ancora diviso tra due fratelli: l'affidabile Alex (Ashby Gentry) e il tormentato Cole (Noah LaLonde).

Teaser Trailer: Stagione 2: Teaser Trailer Ufficiale con data di uscita della serie Netflix - HD

Uno splendido errore: Dove eravamo rimasti

Nella prima stagione abbiamo conosciuto Jackie Howard, una brillante quindicenne di Manhattan la cui vita viene stravolta da una tragedia familiare. Rimasta orfana, Jackie lascia il lusso e le certezze della Grande Mela per trasferirsi in Colorado da Katherine (Sarah Rafferty), la migliore amica della madre, che vive con il marito George (Marc Blucas) e i loro dieci figli. Lontana dalla vita che conosceva, Jackie si scontra con una nuova realtà fatta di stivali da cowboy e sentimenti contrastanti. In particolare, si ritrova coinvolta in un complicato triangolo amoroso tra Alex, gentile e affidabile, e Cole, impulsivo e sfuggente. Il finale di stagione si era chiuso con il cuore di Jackie in tumulto, diviso tra la dichiarazione d'amore di Alex e un bacio inaspettato con Cole.

La trama della seconda stagione

La seconda stagione riprende subito dopo gli eventi della prima. Jackie ha passato l'estate a New York, cercando di ritrovare se stessa e di mettere ordine nei suoi sentimenti. Ma il ritorno a Silver Falls, su insistenza di Katherine, riaprirà vecchie ferite e porterà con sé nuove complicazioni. Jackie è determinata a fare pace con Alex, che nel frattempo è cambiato molto, e a porre dei limiti con Cole, ma reintegrarsi nella famiglia Walter non sarà affatto semplice.

Alex, ora concentrato sul training per un evento rodeo estremamente rischioso, sembra più distante e sfuggente, anche a causa dell'attenzione che ha iniziato a ricevere. Cole, dal canto suo, ha assunto un nuovo ruolo a scuola, ma la nostalgia per il football e le tensioni irrisolte lo spingono a comportamenti autodistruttivi. In mezzo a tutto questo, Jackie dovrà cercare di bilanciare la sua identità di "Howard" con il desiderio di sentirsi parte dei Walter, affrontando scelte difficili che potrebbero compromettere tutto ciò che ha ricostruito finora.

Il cast e i nuovi personaggi

La nuova stagione si arricchisce anche di volti inediti che promettono di movimentare le cose a Silver Falls. Natalie Sharp (The Flash) interpreterà B. Hartford, una campionessa di rodeo che non passerà inosservata agli occhi di uno dei Walter boys. Carson MacCormac (Locke & Key) sarà Zach, un carismatico ma potenzialmente pericoloso studente dell’ultimo anno che cerca di avvicinarsi a Nathan. Janet Kidder (Star Trek: Discovery) vestirà i panni di Joanne Wagner, la madre di Grace, mentre Riele Downs (Bel-Air) interpreterà Maria, una ragazza spigliata che frequenta la stessa classe di scuola guida di Alex. Infine, Jake Manley (The Order) sarà Wylder Holt, un rider competitivo che finirà per sfidare proprio Alex nel circuito del rodeo.

Ricordiamo che il successo della serie ha portato Netflix a rinnovare Uno splendido errore per una terza stagione già a maggio 2025, mesi prima dell'uscita della seconda. Intanto l'attesa il nuovo ciclo di episodi, in cui Jackie dovrà compiere nuove scelte all'apparenza impossibili, cresce. Aspettiamoci nuove anticipazioni con il trailer ufficiale che arriverà, probabilmente, tra qualche settimana.