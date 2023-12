Uno splendido errore: Il nuovo teen drama di Netflix subito rinnovato per una seconda stagione

News Serie TV

Uscita lo scorso 7 dicembre, la serie si basa sul romanzo di Ali Novak intitolato My Life With the Walter Boys.

Altro che errore. È il caso di dire che Netflix ha fatto centro con Uno splendido errore, la serie teen basata sul romanzo di Ali Novak intitolato My Life With the Walter Boys (pubblicato in Italia da Newton Compton Editori. Dopo gli ottimi risultati raggiunti in soli 12 giorni, il servizio di video in streaming l'ha rinnovata per una seconda stagione.

Uno splendido errore è un immediato successo

Uscita lo scorso 7 dicembre, Uno splendido errore si trova attualmente al numero 1 nella Top 10 delle serie tv in lingua inglese di Netflix e ha raggiunto la Top 10 in 88 paesi. "Sono davvero entusiasta che Uno splendido errore sia stata rinnovata per una seconda stagione", ha detto la creatrice della serie Melanie Halsall in una dichiarazione a Tudum. "Siamo stati sopraffatti dall’amore e dal sostegno che il pubblico ha dimostrato per la serie e non vediamo l’ora di tuffarci di nuovo nel mondo di Silver Falls e nelle vite di questi personaggi", ha aggiunto. Il produttore esecutivo Ed Glauser ha aggiunto: "Il proverbio 'ci vuole un villaggio' non potrebbe essere più vero per quanto riguarda il successo di My Life With the Walter Boys. Dal romanzo originale di Ali Novak, brillantemente adattato da Melanie Halsall, al nostro meraviglioso cast che ha dato vita ai suoi personaggi, e all’impegno costante di Netflix, siamo entusiasti di continuare il viaggio di Jackie con la seconda stagione".

La trama di Uno splendido errore

La serie, lunga 10 episodi, segue il viaggio della quindicenne Jackie (Nikki Rodriguez, già vista in On My Block) che, dopo aver perso la sua famiglia in un tragico incidente, si trasferisce da Manhattan al Colorado e deve adattarsi a una nuova vita di campagna con una tutrice e otto ragazzi molto esuberanti. Quando la migliore amica di sua madre, Katherine (Sarah Rafferty, Suits) e suo marito, George (Marc Blucas), diventano i suoi nuovi tutori, deve imparare a fare a meno delle comodità della grande città e, soprattutto, vivere in una famiglia numerosa visto che George e Katherine stanno crescendo 10 figli, tra cui lo studioso Alex (Ashby Gentry) e il problematico Cole (Noah LaLonde).