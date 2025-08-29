TGCom24
Schede di riferimento
Uno splendido errore
Anno: 2023
3,4
Uno splendido errore
Uno splendido errore 2: La spiegazione del finale e tutte le anticipazioni sulla terza stagione

Carolina Mautone

La terza stagione di Uno splendido errore è stata già confermata da Netflix, ma cosa dobbiamo aspettarci dopo gli eventi del finale della seconda? Ecco come ci prepara al prossimo capitolo, secondo la showrunner e il cast.

Uno splendido errore 2: La spiegazione del finale e tutte le anticipazioni sulla terza stagione

La seconda stagione di Uno splendido errore (My Life With the Walter Boys, in originale) si è chiusa con un doppio cliffhanger che ha lasciato i fan col fiato sospeso e molte domande aperte. Il triangolo amoroso tra Jackie, Cole e Alex ha finalmente raggiunto un punto di svolta, ma proprio quando sembrava che i sentimenti più profondi venissero finalmente messi a nudo, una nuova tragedia familiare ha travolto i Walter. Ecco tutto quello che è successo nel finale della stagione 2, cosa significa per i personaggi principali e come questo prepara il terreno per una terza stagione già confermata da Netflix. Naturalmente continuate a leggere soltanto se avete già visto la seconda stagione, in quanto seguiranno spoiler sul finale del secondo ciclo di episodi.

Uno splendido errore 2: Il riassunto del finale e la spiegazione secondo i protagonisti

Dopo aver organizzato con successo il ballo autunnale e vinto il prestigioso Silver Falls Sparkle Award, Jackie (Nikki Rodriguez) decide di affrontare i suoi sentimenti. Dopo mesi di tira e molla, dice finalmente a Cole (Noah LaLonde) che lo ama. Ma proprio nel momento in cui si scambiano queste parole, Alex (Ashby Gentry), con cui Jackie si era rimessa insieme poco prima, ascolta tutto da dietro le quinte.

Uno splendido errore

La scena è carica di emozione e Rodriguez l’ha descritta così a Deadline: "Penso che sia facile perché è quello che sente, ed è nel momento. Ma è difficile perché ci sono così tanti sentimenti stratificati... ovviamente non vuole ferire nessuno". Per LaLonde, che interpreta Cole, la reazione è un mix di gioia e confusione. "Se lo leggi su carta, sentirsi dire da qualcuno che ami che ti ama, dovrebbe essere una cosa bellissima. Ma nel contesto in cui succede, è frustrante e confuso, come ogni altra interazione tra loro in questa stagione", ha detto l'attore facendo intendere che Cole continua a percepire Jackie come il suo punto di riferimento, anche se non riesce a far funzionare davvero la relazione. Alex, rimasto in silenzio dietro di loro, reagisce con uno shock comprensibile. Gentry su questo ha detto:"Quello che pensava era: 'Ma che c***o?' Non so come si possa interpretare diversamente". La tensione si taglia con il coltello, ma non c’è tempo per chiarire: un'ambulanza arriva improvvisamente.

Il colpo di scena e il destino di George

Will (Johnny Link) irrompe nella scena con l'ambulanza alle spalle: George Walter (Marc Blucas), il patriarca della famiglia, viene trovato privo di sensi nei campi superiori del ranch. Era uscito per una passeggiata, e non è più rientrato. Durante la stagione, c'erano stati accenni a un malessere (in particolare un dolore al petto durante un appuntamento con Katherine) ma nessuno avrebbe immaginato un crollo simile. Con le tensioni legate allo sviluppo del ranch, l'incendio del fienile, e la pressione costante della comunità, qualcosa era destinato a cedere. La showrunner Melanie Halsall ha confermato che si trattava di una scelta narrativa voluta dichiarando: "Volevamo finire la stagione con qualcosa di enorme. Abbiamo guadagnato la confessione e la dichiarazione d’amore tra Jackie e Cole. Ma volevo anche far esplodere tutta la struttura familiare, non solo il triangolo amoroso".

Alex, Cole e il futuro: oltre Jackie?

Anche se entrambi i fratelli Walter sono ancora legati sentimentalmente a Jackie, la seconda stagione li vede finalmente impegnati a costruire le proprie strade. Alex ottiene uno sponsor nel rodeo grazie alla nuova mentore Blake, mentre Cole diventa assistente allenatore della squadra di football, aiutandola a vincere l’ultima partita. Inoltre, si apre per lui la possibilità di un percorso universitario, forse vicino a quello di Jackie. Tuttavia, questa crescita personale potrebbe allontanarli da lei. Alex dovrà viaggiare spesso per le competizioni, e lo stesso attore ha lasciato intendere che nella prossima stagione ci sarà una resa dei conti tra lui, Jackie e Cole. "Se non ne parlassero mai, sarebbe folle", ha detto Gentry. Nel frattempo, lo sguardo gelido che Alex lancia a Kiley dopo il suo bacio con Dylan fa intuire che qualcosa in lui non si è ancora risolto. È possibile che nella stagione 3 si inneschi una nuova dinamica romantica, magari con Kiley o persino con Blake?

Uno splendido errore

Cosa aspettarsi dalla stagione 3 di Uno splendido errore

Netflix ha rinnovato la serie prima ancora che la seconda stagione debuttasse. E ora che le riprese della stagione 3 sono ufficialmente in corso, la showrunner promette nuovi sviluppi. "Siamo solo all’inizio delle riprese, ma posso dire che esploreremo le vite e gli amori dei nostri personaggi in modi nuovi e inaspettati", ha assicurato. Il destino di George sarà centrale: sopravvivrà? Potrà ancora occuparsi del ranch? Se non potrà, toccherà a Will farsi carico della responsabilità… ma questo potrebbe scontrarsi con i piani di Hayley, che vuole viaggiare e lasciarsi tutto alle spalle.

E per quanto riguarda il triangolo amoroso? Ora che i sentimenti sono stati dichiarati apertamente, la stagione 3 potrebbe finalmente sciogliere il nodo: Jackie e Cole potranno vivere la loro relazione alla luce del sole? E Alex riuscirà a voltare pagina? Noah LaLonde ha lasciato intendere che anche per lui, da spettatore, sarebbe impossibile non voler sapere cosa succede. "Sono felice di sapere dove va la storia. Voglio vedere questi personaggi crescere. Voglio che imparino da quello che vivono", ha confessato. Con i personaggi pronti a entrare in nuove fasi della loro vita e con tante dinamiche ancora da risolvere, Uno splendido errore 3 potrebbe essere il capitolo più sorprendente di tutti.

