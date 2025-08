Uno splendido errore 2: Jackie fa i conti con il passato nel trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

La serie teen basata sul romanzo di Ali Novak tornerà su Netflix il 28 agosto: il trailer ufficiale della seconda stagione di Uno splendido errore suggerisce nuove dinamiche nel triangolo amoroso al centro della serie.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di Uno splendido errore (in originale My Life With the Walter Boys), che debutterà il 28 agosto con tutti e 10 gli episodi disponibili in streaming. Si preannuncia un ritorno carico di emozioni, conflitti e inaspettati sentimenti per Jackie Howard, la protagonista interpretata da Nikki Rodriguez. Guardatelo qui sotto.

Uno splendido errore 2: Da dove riparte la seconda stagione

Dopo aver lasciato Silver Falls alla fine della prima stagione, scossa dalla dichiarazione d’amore di Alex (Ashby Gentry) e da un bacio con Cole (Noah LaLonde), Jackie ha trascorso l’estate a New York nella speranza di ricomporre il suo cuore in frantumi. Ma il passato non si lascia alle spalle così facilmente, e il ritorno in Colorado, voluto da Katherine (Sarah Rafferty), riapre tutte le ferite che sembravano ormai rimarginate.

"Sei ancora con Alex? Perché tutti ne parlano", chiede Grace (Ellie O’Brien) nel trailer. "È complicato", risponde Jackie, lasciando intendere che nulla è stato risolto. I rapporti con i fratelli Walter sembrano più tesi che mai: Alex si è buttato a capofitto nel rodeo, e in una nuova conoscenza che fa parlare Silver Falls, mentre Cole cerca di reinventarsi come studente modello, pur lottando con i suoi vecchi demoni. Jackie, in bilico tra la ragazza di Manhattan che era e quella che sta cercando di diventare, dovrà imparare a porre dei limiti, anche con chi ama. Nel frattempo, i sentimenti irrisolti tra lei, Alex e Cole sembrano pronti a esplodere di nuovo.

La trama e il cast della seconda stagione

Secondo la sinossi ufficiale, Jackie sarà chiamata a fare i conti non solo con i sentimenti per Alex e Cole, ma anche con la propria identità. Vuole sentirsi parte della famiglia Walter, ma senza dimenticare chi era. Le sue decisioni, però, potrebbero compromettere tutto ciò che ha faticosamente ricostruito. La seconda stagione introduce anche diversi nuovi personaggi che probabilmente creeranno ulteriori tensioni. Natalie Sharp sarà B. Hartford, una temeraria campionessa di rodeo che attirerà l'attenzione di uno dei fratelli Walter. Carson MacCormac interpreterà Zach, uno studente dell'ultimo anno carismatico e potenzialmente pericoloso, interessato a Nathan. Riele Downs sarà Maria, una ragazza audace che condivide la classe di scuola guida con Alex, mentre Jake Manley sarà Wylder Holt, un agguerrito rider rivale di Alex. Janet Kidder interpreterà la madre di Grace, Joanne Wagner.

L'appuntamento con i nuovi episodi di Uno splendido errore è fissato per il 28 agosto, mentre Netflix ha già rinnovato la serie per una terza stagione, annunciata lo scorso maggio.